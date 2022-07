Vrouw uit Diksmuide aangehouden nadat ze dreigde haar woning op te blazen

De onderzoeksrechter in Veurne heeft beslist om een 39-jarige vrouw uit Diksmuide aan te houden. De vrouw dreigde er woensdagochtend mee haar woning op te blazen en veroorzaakte zo veel tumult. Ze kwam eerder al enkele malen in aanraking met het gerecht.

Het was woensdagochtend even voor 9 uur even alle hens aan denk in de Hofstraat in Diksmuide. De 39-jarige S.V. betrekt er een sociale woning en pleegde een erg verontrustend telefoontje naar de noodcentrale. De vrouw zei dat ze haar gaskraan had open gedraaid en in haar woning wachtte tot haar huis zou ontploffen. Omdat ze in een wijk woont met verschillende huizen dicht bij elkaar zou dat catastrofale gevolgen kunnen hebben. De noodcentrale stuurde daarom onmiddellijk verschillende hulpdiensten ter plaatse. Alle beschikbare eenheden van de politie Polder lieten hun werk vallen en reden naar de Hofstraat. Ook de brandweer snelde onmiddellijk toe.

Na aankomst van de politie werd een inschatting gedaan van het gevaar. De brandweer ging meteen over tot het meten van de gaswaarden rond de woning maar daarbij werd niets abnormaals vastgesteld. Er werd een perimeter voorzien en bewoners mochten even hun huis niet meer verlaten tot er meer duidelijkheid was hoe ernstig de dreiging was. Ook de gasmaatschappij werd verwittigd maar nog voor hun komst werd overgegaan tot actie. Omdat ook aan de voordeur niets gemeten werd opende de brandweer die voordeur en kon meteen doorgeven dat er ook binnen geen gaswaarden werden opgemeten. Daarna betrad de politie het huis en konden ze binnen S.V. overmeesteren.

Geen onbekende

De vrouw verscheen intussen voor de onderzoeksrechter en die besliste om haar aan te houden. S.V. is absoluut geen onbekende voor het gerecht en liep al enkele veroordelingen op. Zo kreeg ze in oktober van de strafrechter een jaar cel met uitstel omdat ze personeel van het Sociaal Huis in Diksmuide enkele maanden eerder bedreigd had met een mes. Dat deed ze nadat ze zag dat er nog geen geld op haar rekening stond en ze meteen geld eiste. In het voorjaar van 2021 kreeg de vrouw ook al eens 12 maanden cel met uitstel voor verregaande stalking van haar voormalige huisarts. (JH)