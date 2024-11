Vader en oma van tiener die homofoob geweld pleegde in Oostende aan het woord: “Ik hoop dat er eindelijk gepaste hulp komt voor hem”

“Hij moet dringend van de straat of dit loopt niet goed.” Dat staat te lezen in een mail die de vader van één van de jongeren die zaterdag een homoseksuele man tegen de grond sloegen op 27 oktober nog stuurde naar een jeugdconsulente. Zowel de vader als de oma van één van de jongeren hopen nu dat er eindelijk gepaste hulp komt voor hun zoon en kleinzoon. “We zijn er het hart van in”, klinkt het.

Voor de feiten moeten we terug naar afgelopen zaterdag. Vier jongeren van amper 13 en 14 jaar stellen zich verbaal agressief op tegenover medewerkers van het Regenbooghuis aan zee in Oostende. Eén van de medewerkers gaat verhaal halen en wordt neergeslagen.

Volgens onze informatie was het niet de eerste keer dat de jongeren zich ongepast gedroegen in de buurt van het Regenbooghuis. “En dat klopt ook, dat heeft Steven (een schuilnaam, red.) ook verklaard”, zegt zijn vader.

Geen idee waarom

“Waarom? Geen idee. Of hij tegen homo’s is? Volgens mijn weten niet. Ik heb collega’s die homo zijn. Morgen ga ik werken. Ik ga ze vertellen dat het mijn zoon is die bij de feiten betrokken was. Ik wil daar eerlijk over zijn.”

“Hadden wij geweten dat hij daar rondhing, dan hadden we ingegrepen. Want los van het beeld dat over ouders geschept wordt van jongeren die zoiets doen, hadden we wel vat op hem.”

Zowel de vader als de oma van Steven schetsen geen fraai beeld van de jongen, al willen ze zijn gedrag toch nuanceren. “Hij heeft een hechtingsprobleem”, weet zijn vader. “Op zijn tweede is zijn mama in de Filipijnen gebleven en ben ik met hem naar hier verhuisd.”

Goed opgevoed

“Maar je moet weten dat wij er altijd voor hem geweest zijn. Hij is wel degelijk goed opgevoed. Met zijn broer, die een jaar ouder is, hebben we geen problemen. En eigenlijk is Steven ook geen slechte jongen, hij heeft een gouden hart. Maar de laatste jaren gaat het moeilijk.”

Zowel de vader als de oma van Steven zoeken al jaren hulp voor hun zoon die volgens hen een agressieprobleem heeft. “We worden van het kastje naar de muur gestuurd”, klinkt het. “Steven heeft hulp nodig, professionele hulp. Ik heb hem verschillende keren gewaarschuwd dat het verkeerd zou aflopen en dat is nu gebeurd.”

“Hadden we de nodige hulp gekregen, dan was dit allemaal niet zo ver gekomen. Hij ging met de verkeerde vrienden om. Ik ga werken en ben niet constant bij hem.”

Geschorst

Begin september werd Steven geschorst van school. “Hij werd in de klas uitgescholden door een jongen die vorig jaar het slachtoffer was van pestgedrag. Niet door Steven voor alle duidelijkheid”, duidt de oma van Steven.

“Op woensdagmorgen heeft hij die jongen achtervolgd met zijn vrienden op de bus en bedreigd. Ze zijn een halte meegereden en daarna afgestapt. Dat was voldoende voor de school om hem te schorsen. Daarna werd hij definitief van school gegooid.”

“We weten dat hij soms al eens agressief uit de hoek durft komen. We zijn daar al jaren mee bezig. We doen alles wat we kunnen voor hem. Maar als er hem onrecht wordt aangedaan, durft zijn potje al eens overkoken. Hij is wel aangedaan van de gevolgen van zijn daden. Hij is echter niet degene die geslagen heeft naar het slachtoffer. Laat dat duidelijk zijn.”

Op sociale media zette een van de jongeren nog beelden online waarbij onder andere Steven geboeid in een politiecombi zit. “Dat klopt”, weet Steven’s vader. “Maar dat ging om een prul van niets. Steven had geen school door zijn schorsing en zijn vriend had een pedagogische studiedag. Samen trokken ze naar het internaat waar die vriend van gegooid was om er verhaal te halen. De politie kwam tussenbeide en bracht beide jongens naar huis.”

Geplaatst

Ach, weet je… we proberen al zo lang hulp te zoeken. Op 27 oktober stuurde ik een mail naar de advocaat, naar de jeugdconsulente en naar de thuisbegeleiding. Steven moet van de straat, stond daarin te lezen. Of het loopt verkeerd af.”

“Ik heb gelijk gekregen. Ik hoop, nu hij geplaatst werd (Steven is een van de twee geplaatste jongeren red.), dat er eindelijk gepaste hulp komt voor hem. Want ik blijf in hem geloven. Zonder goed te keuren wat er nu gebeurd is.”

“Hij wordt graag gezien, maar hij heeft een kantje waaraan moet gewerkt worden. Hij heeft goede en minder goede periodes. Die slechte kant van hem overheerst soms de goede.”

Excuses

Zowel de papa als de oma van Steven excuseren zich tegenover het slachtoffer. “We vinden het allemaal heel erg wat er gebeurd is, maar we willen ook Steven blijven steunen. Er zit veel goeds in hem. Het enige waar wij problemen mee hebben is dat die beelden waar onze zoon op te herkennen is, zomaar te grabbel werden gegooid op sociale media.”

“Daar hebben we wel klacht voor ingediend. Het blijven minderjarigen. Maar we hopen nu vooral dat alles goed komt met het slachtoffer”, besluiten de oma en de vader van Steven.

Dialoog

“Wij willen die excuses van de ouders zeker aanvaarden”, reageert slachtoffer Jacky De Metz. “Ik wil zeker in dialoog gaan met die mensen.”

“Luister: ik heb zelf een zoon en een dochter die sterk met elkaar verschillen. Hadden die ouders dezelfde opvattingen gehad als de daders, dan was het een ander verhaal. Ik geloof ook dat er zeker wat goeds in die jongeren schuilt. Ik koester geen enkele wrok tegen niemand.”

“Zelfs als de daders mij zouden willen zien, dan wil ik zeker met hen praten. Er bestaat nu eenmaal kwaad in de wereld, maar het gaat erom wie vatbaar is voor het oppikken van slechte gedachten.”

“Het neemt echter niet weg dat dit niet vergoelijkt moet worden, maar als het besef er is dat ze iets gedaan hebben wat niet door de beugel kan, dan ben ik bereid om met hen in dialoog te gaan.”

Herstel

Jacky is ondertussen terug thuis en herstelt nu van zijn verwondingen. Hij liep een verbrijzelde neus op en kneuzingen over zijn hele lichaam.

