Jacky (54) in het ziekenhuis geslagen door 13-jarige tieners in Oostende: “Ze daagden ons al enige tijd uit”

“Als ze dít al doen op amper 13-jarige leeftijd, wat zal dat worden als ze ouder zijn?” Het is een vraag die Edie Merckx en Jacky de Metz (54) zich luidop stellen nadat Jacky zaterdagmiddag rake klappen kreeg aan het Regenbooghuis aan Zee in Oostende. De man bleef liggen op de grond en raakte ernstig gewond in het gezicht. En dat alleen omdat de vijftiger verhaal ging halen nadat de tieners discriminerende opmerkingen maakten.

Wat bezielde de jonge tieners zaterdagmiddag om Jacky de Metz (54) zo’n rake klappen uit te delen? Op die vraag zoekt de politie momenteel een antwoord nadat ze drie minderjarige tieners konden oppakken. Ze worden ervan verdacht rake klappen te hebben toegediend aan het slachtoffer voor de deur van het Regenbooghuis aan Zee in de Kerkstraat in het centrum van Oostende. Volgens onze informatie zijn de drie verdachten amper 13 jaar oud.

Afgevoerd naar ziekenhuis

Op beelden die na de feiten circuleerden is te zien hoe Jacky, penningmeester van de informatie- en ontmoetingsplek voor iedereen die vragen heeft over seksuele oriëntatie en genderidentiteit, bloedend op de grond ligt. Hij is lelijk toegetakeld in het gezicht en een politieman ontfermd zich over het slachtoffer in afwachting van de hulpdiensten. Uiteindelijk wordt de vijftiger afgevoerd naar het ziekenhuis. Levensgevaar is er gelukkig niet.

“Hij heeft een verbrijzelde neus en mocht in de loop van de avond terug naar huis”, zegt zijn partner Edie Merckx. Zij is zelf transvrouw en al drie jaar lang coördinator van het Regenbooghuis Aan Zee. Edie begrijpt niet wat de daders bezielde. “Als de jeugd zo’n zaken al doet op hun 13 jaar, wat zal dat dan worden als ze nog ouder worden?”, zucht Edie.

Discriminerende opmerkingen

“We waren binnen aan het werk toen er een groepje van zo’n zes jongeren discriminerende opmerkingen maakte en ons begon te treiteren. Dat was helaas niet de eerste keer. Vrijdag deden enkele jongens dat al drie uur aan een stuk. Ook zaterdagmiddag daagde het groepje ons uit en op dat moment besloot Jacky, penningmeester van Regenbooghuis aan Zee, naar buiten te gaan om te vragen wat hun probleem was en te stoppen met hun kinderachtige gedrag.”

Het is op dat moment dat het verkeerd liep en Jacky rake klappen kreeg te verwerken. “Ze zijn met zes op hem gesprongen en tackelden hem. Zo heb je niet veel kans meer om je te verdedigen”, zegt Edie. “Ze stampten op hem, zo merkte ik zelf toen ik buiten kwam. Getuigen grepen in en konden iemand bij de kraag vatten tot de politie ter plaatse kwam. Zij hebben nadien nog één van de daders gevat.” Bij het parket bevestigen ze dat er drie 13-jarigen zijn opgepakt. Het zal de jeugdrechter zijn die beslist wat er met hen moet gebeuren.

Psychologische gevolgen

Jacky werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar stelt het gezien de omstandigheden goed. Al is dat natuurlijk zéér relatief, want hij liep een verbrijzelde neus op. Al zijn de psychologische gevolgen veel groter. “Ik denk dat het incident ons psychisch meer raakt, dat we nu niet meer zeker zijn of ons huis kan blijven bestaan, als veilige thuishaven. Hoe moeten we verder, we staan voor een veilige plaats waar je jezelf kan zijn, maar na dit weet ik niet meer wat nog veilig is? Ik ben zaterdagavond met een bang hart naar huis gegaan, kijkend naar elk stuk van de straat of wat is er om de hoek, staan ze niet te wachten.”

In het verleden werd het Regenbooghuis aan Zee al slachtoffer van vandalisme en discriminerende uitlatingen zijn helaas meer regel dan uitzondering in de buurt van het pand in de Kerkstraat. Begin dit jaar nog moest de politie tussenbeide komen omdat jongeren amok maakten.

“Het is zeer triest. Toen ik op de grond lag stampten verschillende jongeren nog verder op mijn rug en been met een gekneusd dijbeen als gevolg”, zegt Jacky zelf. “Ik denk dat dit incident ons psychologisch meer raakt, omdat we niet meer zeker zijn dat ons huis kan blijven bestaan als veilige thuishaven. Eén van onze doelstellingen is om een safe space te zijn voor de LGBTI+-community. Dat is ook de reden waarom ik naar die jongeren stapte. Dergelijke intimidatie en provocaties geven onze bezoekers geen gevoel van veiligheid. Sommigen blijven daardoor zelfs weg.” (MM)