Man in elkaar geslagen door tieners in Oostende

Een vijftiger is zaterdagmiddag in elkaar geslagen door enkele tieners in Oostende. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Het incident gebeurde aan het Regenbooghuis, een ontmoetingsplaats en aanspreekpunt voor alles rond lgbtq+. Drie minderjarigen zijn opgepakt.

Het incident gebeurde aan het Regenbooghuis aan Zee in Oostende. Enkele minderjarigen raakten er slaags met een vijftiger. De man liep bij de vechtpartij een gebroken neus op. De politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse.

Het parket opende een onderzoek naar de feiten en naar het motief. Er zijn drie 13-jarigen opgepakt. Zij worden verhoord.