Onderzoek naar tweede leerkracht in school in Blankenberge: “Mogelijk online grensoverschrijdend gedrag”

Er loopt een nieuw onderzoek tegen een tweede leerkracht in het Sint-Jozef Sint-Pieter in Blankenberge. Dat bevestigt de directeur. Vorige maand werd daar nog een 27-jarige leerkracht op non-actief gezet. De zaken staan wel los van elkaar.

“We bevestigen een recente ontwikkeling in verband met de gebeurtenissen die onze school hebben geraakt”, zegt de schooldirecteur. “Het betreft mogelijk grensoverschrijdend online gedrag tegenover minderjarigen, die zich lijken te situeren in de privésfeer. Dit is onverenigbaar met een opdracht op school. Op basis hiervan heeft het schoolbestuur reeds op 31 mei besloten om een nader onderzoek in te stellen en om het betrokken personeelslid preventief te schorsen als eerste stap van de interne tuchtprocedure. We willen opnieuw benadrukken dat onze eerste prioriteit ligt bij het ondersteunen van onze leerlingen en personeel in deze uitdagende tijden. Het schoolbestuur volgt deze situatie verder nauwlettend op.”

Het zou dus niet gaan om feiten met leerlingen, maar toch tillen ze binnen de school zwaar aan de feiten. (MM)