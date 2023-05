School verspreidt brief naar ouders over leerkracht (27) die in cel zit na zedenfeiten met drie leerlingen: “We hebben onmiddellijk actie ondernomen”

De Brugse onderzoeksrechter heeft een leerkracht (27) van de middelbare school Sint-Jozef Sint-Pieter in Blankenberge aangehouden op verdenking van zedenfeiten. De directie heeft alle ouders en leerlingen een brief verstuurd waarin ze duidelijk maken hoe de komende lesweek zal verlopen. “We hebben geen nieuwe informatie en willen nu de aandacht voor 100 % aan de zorg voor leerlingen en personeel geven”, klinkt het. Het onderzoek naar de 27-jarige T.L. – die zelf naar de politie stapte toen de geruchten over zijn gedrag té sterk werden – loopt ondertussen volop verder.

De leerkracht wordt volgens onze informatie verdacht van zedenfeiten met minstens drie minderjarigen. Met één iemand, een ondertussen 18-jarig meisje uit het laatste middelbaar, zou hij een relatie hebben gehad. Met nog twee andere meisjes, waarvan de jongste amper 14 jaar, zou hij eveneens seksuele handelingen hebben gesteld. Verder onderzoek moet uitwijzen wat er juist gaande was. Bronnen spreken evenwel van zeer ernstige feiten.

Zelf naar politie

De man stapte vorige woensdag zelf naar de politie om een verklaring af te leggen. Op dat moment werden de geruchten in de school steeds sterker. Mogelijk zag hij geen andere uitweg meer, al zal dat nog moeten blijken. Zijn advocaat liet vorige week al weten geen commentaar te geven over de inhoud van zijn verklaring.

Brief aan ouders

Ondertussen maakt de middelbare school zich op voor een nieuwe lesweek. De directie contacteerde daarom alle leerlingen en ouders met een mededeling. “Voor de start van de schoolweek willen we jullie informeren over de maatregelen die wij nemen om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en goed wordt opgevangen op school”, klinkt het bij de directie.

“Onze eerste en belangrijkste zorg is altijd de gezondheid, veiligheid en het welzijn van onze leerlingen. Zowel de school als het CLB staan klaar om bij eventuele problemen of vragen hierover in gesprek te gaan. Het is belangrijk om te benadrukken dat we momenteel zelf geen verdere informatie hebben. We begrijpen dat dit voor onzekerheid kan zorgen, maar we vertrouwen op de bevoegde instanties om het onderzoek te leiden en de nodige acties te ondernemen.”

Vervanging

Maandag wordt bij de start van de schooldag tijd gemaakt om in klasverband duiding te geven en vragen te beantwoorden die er zijn van de leerlingen. “Eind vorige week ontving een van de directieleden via interne bronnen verontrustende informatie, waarop we als directieteam onmiddellijk actie hebben ondernomen. Al snel werd duidelijk dat de politie ook betrokken was en we hebben uitstekend samengewerkt met de autoriteiten. Zo is er op geen enkel moment sprake geweest van een terugkeer van de betrokken leraar zonder duidelijkheid over de feiten”, laat de directie nog weten aan de ouders.

“We vonden collega’s bereid om enkele extra uren op te nemen en wisten nieuwe lesgevers te aanvaarden, zodat alle lessen kunnen doorgaan. Slechts enkele lesuren kunnen vanaf maandag nog niet ingevuld worden, maar de studie-uren zullen zeer beperkt en tijdelijk zijn. We moedigen jullie aan om openlijk met ons te communiceren en eventuele zorgen met ons te delen. We willen ervoor zorgen dat alle leerlingen zich gesteund voelen en de nodige begeleiding krijgen. Daarnaast willen we benadrukken hoe belangrijk het is om zich aan de feiten te houden”, besluit de directie de mededeling. (MM)