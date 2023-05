Blankenbergse school schorst leerkracht (27) die verdacht wordt van ernstige zedenfeiten: “Welzijn leerlingen onze eerste zorg”

De 27-jarige leerkracht die verdacht wordt van ernstige zedenfeiten met minstens vier minderjarige leerlingen is nu ook geschorst door het Sint-Jozef Sint-Pieter, de school in Blankenberge waar de man lesgaf. “Het is de eerste stap van de interne tuchtprocedure”, zegt directeur Rudi Boydens.

T.L. (27), een leerkracht Wiskunde en Aardrijkskunde in de eerste en tweede graad, verscheen dinsdag voor de eerste keer voor de raadkamer in Brugge. Die besliste om hem een maand langer in de gevangenis te houden. De man wordt verdacht van zedenfeiten op vier minderjarige leerlingen. Hij gaf aan alle vier de meisjes les. Volgens onze informatie gaat het om verkrachting, met de verzwarende omstandigheid dat hij als leerkracht een gezagsfunctie over de meisjes uitoefende.

Het jongste slachtoffer was amper 14 jaar oud. Opvallend: de feiten speelden zich zowel binnen als buiten de school af. En ze vonden ook plaats over meerdere schooljaren verspreid. De man heeft zelf ook een partner. “Hij zit zelf ook met een grote hulpvraag”, zegt zijn advocaat Bart Bleyaert. “Hij hoopt dat hij psychologisch begeleid zal kunnen worden. Want hij vraagt zich zelf ook echt af hoe het zover is kunnen komen en hoe die feiten zijn kunnen gebeuren.”

Preventief geschorst

Het schoolbestuur nam ondertussen ook de nodige maatregelen. Dinsdagavond werd beslist om de man preventief te schorsen in afwachting van het verdere onderzoek. “Het betreffende personeelslid werd preventief geschorst als eerste stap van de interne tuchtprocedure”, zegt directeur Rudi Boydens. “De leerlingen en hun welzijn zijn onze eerste zorg. We willen benadrukken dat we alles doen om hen de nodige ondersteuning te bieden en om de continuïteit van de lessen te waarborgen. Het schoolbestuur volgt deze situatie verder nauwlettend op.”(MM)