Brugse hooligans krijgen toch straf na Club-Antwerp

19 hooligans van Club Brugge en het ‘bevriende’ ADO Den Haag zijn in beroep veroordeeld tot twee jaar cel voor de zware rellen na de voetbalwedstrijd tussen blauw-zwart en Antwerp in 2017. De leider van de groep, Björn F. kreeg samen met een collega 30 maanden, omdat zij eerder al betrokken was bij rellen bij de match tegen Napels. In eerste aanleg gingen ze nog vrijuit door een procedurefout, maar het hof veegde dat argument van tafel.

Op 22 oktober 2017 stonden Club Brugge en Antwerp na lange tijd nog eens tegenover elkaar in de competitie. Antwerp was net gepromoveerd en Club won met 1-0. Nadien kwam het tot zware rellen in de buurt van het Jan Breydelstadion. Langs de Gistelse Steenweg in Sint-Andries gooiden hooligans met straatmeubilair, palen, stenen en zelfs ontwortelde boompjes naar de politie, die massaal aanwezig was. De relschoppers veroorzaakten heel wat schade aan voertuigen, woningen en winkels. Ze duwden het autootje van een invalide schoenmaker omver en staken het in brand. Een steen kwam terecht tegen het hoofd van een commissaris, die daar een gebroken kaak aan overhield. In totaal raakten liefst twaalf agenten gewond.

Procedurefout

Onderzoek wees uit dat North Fanatics van Club Brugge een honderdtal tickets had geregeld voor ‘bevriende’ hooligans van ADO Den Haag. Dankzij camerabeelden en gsm-filmpjes, konden 21 relschoppers geïdentificeerd worden. Ze werden vervolgd voor gewapende weerspannigheid, opzettelijke slagen en verwondingen, vernielingen en bendevorming. Maar een advocaat van een van de Nederlandse beklaagden, wees evenwel op een procedurefout. Ze stelde dat het parket geen melding had gemaakt van het gerechtelijk onderzoek aan de Voetbalcel, die aan de meeste beklaagden eerder al een administratief stadionverbod oplegde. De rechtbank volgde die redenering en sprak alle beklaagden vrij en verklaarde de strafvordering onontvankelijk voor wat betreft de slagen en de gewapende weerspannigheid. Acht beklaagden werden wél schuldig bevonden aan kleinere vergrijpen. Zo kregen vijf beklaagden 50 uur werkstraf en een jaar stadionverbod voor het vernielen van boompjes. Een Nederlandse beklaagde kreeg hiervoor drie maanden cel en een jaar stadionverbod. Zedelgemnaar Kevin D. (35) kreeg dan weer 80 uur werkstraf en twee jaar stadionverbod voor het omver duwen van het autootje en ongewapende weerspannigheid. Nog een andere beklaagde kreeg 50 uur werkstraf voor de wapenstok die bij een huiszoeking in zijn woning werd aangetroffen. Opmerkelijk: kopstukken Björn F. en Brian V. gingen volledig vrijuit.

Bendevorming

In beroep meende het openbaar ministerie de slagen wel bewezen. “De voetbalwet is hier niet van toepassing!” Ook de bendevorming vond de procureur-generaal bewezen. “Geweld was het enige doel, men kwam puur uit vertier vanuit Nederland naar Brugge. Dit waren geen mensen die toevallig met hun zoon of dochter naar het voetbal kwamen kijken.” Het hof volgde die redenering en veroordeelde 19 hooligans tot twee jaar cel met uitstel en een stadionverbod van drie of vijf jaar. Leider Björn F., die eerder al veroordeeld was voor rellen in de match tegen Napels, kreeg 30 maanden cel en een stadionverbod van vijf jaar. Ook Brian V. kreeg dezelfde straf. (OSM)