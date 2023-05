Bejaarden uit De Panne ruiken tijdig onraad wanneer ze valse bankmedewerker over vloer krijgen

Politiezone Westkust waarschuwt opnieuw voor oplichtingspraktijken waarbij de oplichters zich zogezegd uitgeven voor een medewerker van een bank. In De Panne werden woensdag bijna twee bejaarde bewoners op deze manier opgelicht. Gelukkig kon er net op tijd ingegrepen worden waardoor de slachtoffers geen geld kwijt zijn.

De fraude door valse bankmedewerkers is niet nieuw. In het voorjaar verloren al verschillende mensen in het binnenland duizenden euro’s op deze manier. Een 88-jarige vrouw uit Erembodegem verloor vorige maand nog 7.500 euro aan oplichters die zich uitgaven als valse bankmedewerkers en een 83-jarige vrouw uit Lier verloor in februari zelfs enkele tienduizenden euro’s. Ook in de Westkust waren er al slachtoffers maar de laatste weken bleef het wat kalmer op dat gebied. Tot woensdag. Toen werden twee bewoners uit De Panne bijna slachtoffer van deze oplichters. En zoals bijna altijd ging het weer om bejaarde bewoners.

Medewerker ‘verknipt’ kaart

“Woensdag rond de middag werd een bejaarde bewoonster die in de L. Maskenslaan in De Panne woont opgebeld door een zogezegde medewerkster van de KBC”, meldt politiezone Westkust. “Na een langdurig gesprek en werd haar wijsgemaakt dat er een poging tot oplichting aan de gang was. Het slachtoffer werd door de onbekende vrouw overtuigd om iemand langs te sturen. Korte tijd nadien kreeg het slachtoffer bezoek van een onbekende man die haar zou ‘helpen’. De man verknipte de bankkaart van het slachtoffer en verliet de plaats met de bankkaart. Het slachtoffer had de reactie om onmiddellijk haar bank te verwittigen waardoor ze geen nadeel heeft.” Dat de kaart voor de ogen van het slachtoffer verknipt werd, is enkel een truc om de slachtoffers te doen geloven dat de medewerker er met goede bedoelingen is. In werkelijkheid kunnen de oplichters via de bemachtigde gegevens nadien geld afhalen.

Politie verwittigen

Opvallend is dat ook een hoogbejaarde bewoner uit Adinkerke woensdag kort na de middag slachtoffer werd. “Deze hoogbejaarde bewoner werd door een zogezegde medewerkster van BNP Paribas Fortis opgebeld met hetzelfde verhaal als het slachtoffer eerder op de dag uit De Panne”, vervolgt Westkust. “Ook hier komt een onbekende man kort nadien naar de woning. De echtgenote van de bewoner rook echter onraad en deelde ook mee dat ze de zaak niet vertrouwde. De man in kwestie verliet vervolgens de woning. De bewoners hebben geen nadeel opgelopen.” De politie vraagt om alert te zijn, nooit persoonlijke gegevens mee te delen en bij onraad steeds de politie te verwittigen. (JH)