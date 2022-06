Fertiliteitsarts uit Torhout zou eigen sperma gebruikt hebben om donorkinderen te verwekken; vermeende zoon getuigt in Terzake

Vanavond pakt Terzake uit met een spraakmakende reportage over een fertiliteitsarts – een ondertussen gepensioneerde gynaecoloog – die in de jaren ‘80 eigen zaad zou gebruikt hebben om wensouders hun kinderdroom te laten vervullen. Toen een van de kinderen die daarmee verwerkt werden op zoek ging naar zijn ouders, kwam hij uiteindelijk op dat spoor.

De arts, die aan de slag was in het toenmalige Sint-Rembertziekenhuis in Torhout, reageert niet op de pogingen van toenadering van een van zijn vermeende kinderen. Bij AZ Delta, de koepel waaronder het Torhoutse ziekenhuis ondertussen valt, neemt men wel de verantwoordelijkheid. “Wensouders die zich in de periode van de jaren tachtig lieten behandelen in Sint-Rembert Torhout mogen zich melden”, klinkt het.

In Nederland is er de beruchte dokter Jan Karbaat, die meer dan 80 kinderen zou verwerkt hebben bij diverse wensouders. Het leidde tot de onthullende reeks ‘Het Zaad van Karbaat’. Maar nu lijkt ook West-Vlaanderen een fertiliteitsarts te hebben die – weliswaar in kleinere aantallen – zelf sperma zou voorzien hebben.

In de Terzake-reportage die vanavond te zien is doet Stefan (fictieve naam, red.) zijn relaas. Hij ontdekte via een brief dat zijn ouders de toestemming gaven om ‘over te gaan tot kunstmatige inseminatie’. De wereld van de – toen – jonge tiener stortte in, zijn moeder zette het op een huilen en biechtte aan haar zoon op dat het voor zijn ouders de enige manier bleek om toch een kind te verwekken. Jaren gaan voorbij en Stefan blijft natuurlijk met een hoop vragen zitten.

Gynaecoloog houdt zelf de boot af

In 2017 wordt de aandacht van Stefan getrokken door een artikel over DNA-detectives. Stefan benadert Steph Raeymaekers, lid van de Donor Detectives en voorzitter van Donorkinderen vzw. Raeymaekers is eveneens een donorkind en ondersteunt mensen die op zoek zijn naar hun biologische vader of moeder. “Op haar aanraden registreerde ik me in een DNA-databank en begon ik met stamboomonderzoek.”

Omdat rond die periode ook de zaak-Karbaat in Nederland in het nieuws is, begint men ook een stamboomonderzoek op te zetten rond de dokter. Door het onderzoek ontdekt Stefan een man die allicht zijn halfbroer is, maar die houdt alle contact liever af. De meest direct link om het ouderschap vast te stellen is het dna van de arts zelf, maar die houdt resoluut de boot af. Ook na contact met de ombudsdienst van Sint-Rembert Torhout en de Orde van Geneesheren komt er geen schot in de zaak.

Maar ondertussen valt het Sint-Rembertziekenhuis onder de koepel van AZ Delta en daar verloopt de medewerking toch vlotter. “We hebben onze genetisch consulent de resultaten laten valideren, en hij bevestigt dat er naar grote waarschijnlijkheid een gemeenschappelijke voorvader is”, duidt medisch directeur Luc Harlet in de uitzending van Terzake. Reden genoeg voor het ziekenhuis om de kwestie dit keer wel ernstig te nemen.

Orde van Geneesheren

Volgens Harlet heeft het ziekenhuis verschillende pogingen ondernomen om de fertiliteitsarts, die sinds 2016 op pensioen is, te overtuigen alsnog DNA af te staan. “Er is fysiek, telefonisch en mailcontact geweest, maar hij is niet op onze vraag ingegaan. De feiten bevestigde noch ontkende hij. Ik als arts en wij als organisatie, vinden het voor alle duidelijkheid moreel en ethisch verwerpelijk en laakbaar dat een arts mogelijk zijn eigen sperma heeft gegeven zonder ouders daarvan in te lichten.”

Het ministerie heeft ondertussen aangedrongen bij de Orde van Geneesheren om de zaak opnieuw te bekijken en de zaak is overgemaakt aan het parket. Ondertussen vraagt Stefan zich af hoe het zit met eventuele verwanten die in de buurt van elkaar geboren zijn en dus niets vermoedend kans maken op incest.