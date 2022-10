Drugscrimineel Flor Bressers maand langer aangehouden

Drugsbaron Flor Bressers verscheen vrijdagmorgen voor de eerste keer voor de raadkamer in Brugge. Die besliste om hem een maand langer aan te houden. Al maakt dat in de praktijk weinig uit, want Bressers moet nog steeds een gevangenisstraf van vier jaar uitzitten.

In Brugge wordt hij aanzien als de spilfiguur achter een grote drugscarrousel. En dat was te merken aan de beveiliging vrijdag. De dertiger werd op 12 maart 2020 veroordeeld voor een gijzeling in het drugsmilieu. De feiten vonden plaats op 12 en 13 februari 2016. Het slachtoffer werd er door Bressers en zijn kompanen van verdacht een partij drugs te zijn kwijtgespeeld en ze eisten daarom een hoop geld van hem. Volgens het slachtoffer had Bressers, die hij ‘de Lange’ noemde, hem geslagen en in de hand gesneden.

Bressers werd veroordeeld tot vier jaar effectieve gevangenisstraf door het hof van beroep in Antwerpen voor diefstal met geweld in bende, afpersing met wapens en onwettige vrijheidsberoving met doodsbedreiging. Hij sloeg echter op de vlucht en stond zelfs een tijd op de Most Wanted-website. In februari kon hij in Zwitserland gearresteerd worden.

Nu hij terug in het land is, kan hij zijn celstraf beginnen uitzitten. Zijn naam wordt echter ook gelinkt aan verschillende lopende gerechtelijke onderzoeken in Antwerpen, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. Daarbij vormt zware georganiseerde criminaliteit de rode draad. Het gaat onder meer om onderzoeken naar internationale drugssmokkel waarbij geweld niet werd geschuwd.

(Belga/MF)