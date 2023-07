Politie Oostende vat twee mannen op verdenking van dealen: onderzoek moet uitmaken of feiten met elkaar verbonden zijn

In vier uur tijd kon Politie Oostende tijdens twee verschillende interventies telkens één persoon oppakken op verdenking van drugsdealen.

De eerste tussenkomst vond maandag omstreeks 16 uur plaats in de nabijheid van het Leopoldpark. Een preventieve politiepatrouille kon een man (31) op heterdaad betrappen toen hij drugs aan het verkopen was. De verdachte probeerde nog te vluchten, maar werd door de politie-inspecteurs staande gehouden. Hij had cannabis (16,40 gram), hasj (21,68 gram), cocaïne (1,81 gram) en een geldsom bij zich.

Diezelfde dag, rond 20 uur, liep bij de politie een melding binnen van verdachte gedragingen in de buurt van Petit Paris. Eens ter plaatse zag een patrouille een man (18) iets wegstoppen onder z’n jas. Bij de daaropvolgende controle trof de politie hasj (19 gram), marihuana (27 gram) en een geldsom aan.

Onderzoek

Verder onderzoek moet uitmaken of beide feiten met elkaar verbonden zijn. Beide personen zijn ook ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken.