Oostendse politie pakt man op verdenking van dealen op na tip van burger

Dankzij een melding via het noodnummer 101 kon de politie eerder deze week in Oostende een persoon oppakken op verdenking van dealen.

De feiten speelden zich af op dinsdag 24 januari kort na de middag. Na een melding van een burger over verdachte gedragingen in het Leopoldpark hield de interventiepolitie verhoogd toezicht. Een persoon die bij het zien van de politie plotsklaps de benen nam, kon even later staande worden gehouden. De verdachte, een 19-jarige man, had achttien gripzakjes cannabis en een geldsom bij zich. Volgens het principe van snelrecht zal het parket binnenkort overgaan tot strafrechtelijke vervolging.

“We willen benadrukken dat we blijven toezicht houden op het Leopoldpark en dat burgers verdachte gedragingen altijd mogen melden via het noodnummer 101. Dat leidde in dit geval tot een belangrijke interventie en gepast gevolg”, laat Politie Oostende weten. Midden januari voerde de politie al met succes een gecoördineerde drugsactie uit. Ook achter de schermen blijven de bevoegde diensten werken op het gekende probleem in het park.