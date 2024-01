“Gevaar voor volksgezondheid”: West-Vlaams parket wil ‘zombiedrugprobleem’ terugdringen door consequent op te treden

Het West-Vlaamse parket zal consequent optreden tegen dealers én gebruikers van de zogenaamde ‘zombiedrugs’ flakka. Het probleem in West-Vlaanderen wordt immers steeds groter. “De designerdrugs veroorzaakt ernstige gevolgen voor de volksgezondheid”, meldt het West-Vlaamse parket. Een 47-jarige man uit Diksmuide en 42-jarige man uit Houthulst mochten dat woensdagochtend meteen ondervinden in de rechtbank van Veurne: ze kregen effectieve celstraffen van 38 en 18 maanden.

Sinds vorig jaar nemen de problemen met de zogenaamde zombiedrugs ‘flakka’, officieel de designerdrug alpha-PHP, steeds toe in West-Vlaanderen. In de regio van Roeselare zijn dealers actief en in Woumen moest een man die halfnaakt en volledig buiten zinnen op 1 maart vorig jaar geneutraliseerd worden. Hij bleek onder invloed te zijn van flakka. Het dieptepunt kwam er op 2 september in Diksmuide toen een 32-jarige man, zwaar onder invloed van de zombiedrugs, een dodelijk ongeval veroorzaakte waarbij een fietser stierf. Bij politie en parket nemen de dossiers inzake flakka toe, en daarom besliste het gerecht om consequent op te treden.

Consequent optreden

Zo zal het parket optreden tegen dealers van de zombiedrugs. “We willen consequent optreden tegen dealers van deze designerdrugs”, meldt het parket van West-Vlaanderen. “Het gebruik van deze drugs brengt immers gevaren mee voor de volksgezondheid.” Dat slaat op het feit dat de drugs niet alleen gevaarlijk is voor de gebruiker zelf, maar ook voor de omgeving. Bij politiediensten zijn al langer nieuwe richtlijnen in gebruik hoe ze moeten omgaan met iemand die wellicht flakka gebruikte. Medische hulp oproepen bij een interventie is daar één van.

Flakka veroorzaakt extreem gedrag

Ook toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) wees al meermaals op de gevolgen van het gebruik van flakka. “De drugs is echt gevaarlijk en kan leiden tot paranoïdegedrag, hallucinaties en zelfs extreem gedrag”, stelt hij. Er zijn zelfs gevallen bekend waarbij een gebruiker zonder aarzelen van een balkon sprong. De naam ‘zombiedrugs’ slaat op het feit dat gebruikers zich op een onmenselijke manier gedragen en ongecontroleerd gaan bewegen doordat spiervezels in de bloedbaan beginnen op te lossen. “Bovendien is het ook extreem verslavend”, vervolgt Tytgat. “De hersenen vragen gebruikers als het ware telkens een nieuwe dosis.”

‘Nonkel’ dealer krijgt 38 maanden

Het parket zal consequent optreden tegen dealers van de zombiedrugs en dat betekent dat ze effectieve celstraffen en verbeurdverklaringen riskeren. Dat bleek meteen in de rechtbank van Veurne woensdagochtend. Een 47-jarige man uit Diksmuide, die als ‘Nonkel dealer” bekend stond in de regio van Roeselare, kreeg 38 maanden effectief en 8.000 euro boete. S.V. speelt ook 8.000 euro drugsopbrengst kwijt. Uit onderzoek bleek dat hij verkocht via valse Facebookaccounts. Toen de politie hem op de terugweg van Roeselare tegenhield zat de 42-jarige X.T. naast hem. Die hielp de man maar is vooral een gebruiker. Hij kreeg 18 maanden effectief. (JH)