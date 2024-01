Zware effectieve celstraffen voor dealers van zombiedrugs ‘flakka’: “Krachtig signaal geven”

Twee mannen uit Diksmuide en Houthulst kregen respectievelijk 38 en 18 maanden effectieve celstraf voor het dealen van de zombiedrugs ‘flakka’. Dat deden ze vooral in de regio van Roeselare. Vooral S.V. was er gekend als ‘nonkel’ dealer, hij kreeg 38 maanden. De zware straffen passen in de aankoop van het gerecht tegen het groeiende probleem van de zombiedrugs. “We willen een krachtig signaal geven.”

In Roeselare en de regio tot Diksmuide en Houthulst is er al langer een probleem met de flakka, ook de zombiedrugs genaamd. Zeker in Roeselare is er een hotspot van hardnekkige gebruikers en doet de politie er controles. “Uit verhoren van afnemers bleek dat een zekere ‘nonkel’ een van de grotere dealers zou zijn. Hij verkocht via een vals Facebookaccount en uit onderzoek bleek dat hij zeer regelmatig wisselde van zowel gsm-nummer als toestel. Uit telefonietap bleek dat hij bijna uitsluitend contacten had in het drugsmilieu. ‘Nonkel’ kon geïdentificeerd worden als S.V. (46) uit Diksmuide. Op 19 mei werden hij en zijn kompaan X.T. (42) uit Houthulst tegengehouden op de terugweg van Roeselare. Er kon toen niets aangetroffen worden in hun wagen, maar dat was bij een huiszoeking wel zo. Ik vraag een krachtig signaal.”

Effectieve celstraffen

Dat krachtige signaal kwam er ook want het gerecht wil streng optreden tegen dealers van de zombiedrugs. ‘Nonkel’ dealer bleek zelfs minstens vijftien afnemers van flakka te hebben en droeg zo in belangrijke mate bij aan het probleem. Hij kreeg 38 maanden effectieve celstraf en 8.000 euro boete. Hij moet ook 8.000 euro drugsopbrengst terugbetalen. Ook zijn kompaan X.T. werd effectief gestraft. Hij was dan wel eerder een gebruiker, maar ging mee op een rit om drugs te kopen en kreeg 18 maanden effectief. (JH)