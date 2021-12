Zijn deze twee dames op dievenpad in Oostende en Bredene? “Ze komen meermaals in beeld voor en na de inbraak”

Johan De Jonghe (58) uit de Verlaatstraat in Oostende trof woensdagmiddag zijn flat aan in grote wanorde. Alles werd doorzocht en er bleek heel wat gestolen. “Het is uitkijken naar twee dames van het zigeunertype. Ze kwamen meermaals in beeld op de binnenkoer, zowel voor als na inbraak in ons appartement. Die dames zitten er ongetwijfeld voor iets tussen. Een buurvrouw zag ze ook de hele tijd observeren.” Mogelijk zijn ze ook verantwoordelijk voor andere inbraken, zoals op dinsdag in Bredene.

De inbraak bij Johan gebeurde woensdag tussen 10.30 uur en 11 uur in de voormiddag. In het gebouw in de buurt van de Kennedyrotonde bevinden zich ongeveer 30 appartementen, verdeeld over vier blokken. Johan en zijn vrouw waren eventjes het huis uit. “Ze moeten dat gezien hebben. Het trouwens ongelooflijk hoe de inbrekers te werk zijn gegaan”, vertelt Johan. Want bij terugkomst woensdagmiddag bleek de deur van zijn flat volledig gedemonteerd. “De deurlijsten weggenomen en de scharnieren losgevezen”, getuigt hij.

Cash geld en juwelen

“Ons appartement was van A tot Z doorzocht, met een grote wanorde tot gevolg. Er is een serieuze buit gemaakt. Het is duidelijk dat de inbrekers op zoek waren naar cash geld en juwelen. Wat er is gestolen, zijn kleine zaken van waarde die makkelijk weg te stoppen en te vervoeren zijn. De grote vraag is echter hoe ze voorbij de algemene toegangsdeur van het gebouw zijn geraakt, want daar zijn geen braaksporen. Het is al de derde inbraak dit gebouw in enkele maanden tijd. De bewoners hier vragen zich af of de dieven een sleutel hebben”, gaat Johan Verder. Hij belde de politie, die ter plaatse kwam voor de vaststellingen.

Buurvrouw zag ze al

“Nazicht van camerabeelden leert dat er zowel voor en na de inbraak twee dames in beeld komen. Het zijn de enige personen die te zien rond het tijdstip van de inbraak. Het vermoeden dat zij er voor iets tussen zitten, is groot”, aldus Johan nog. Opvallend trouwens, de dames in kwestie droegen een mondmasker terwijl ze gewoon in buitenlucht rondliepen. Wilden ze hun gezicht daarmee maskeren? “En een buurvrouw herkende de twee vrouwen meteen. Ze zag ze voor de inbraak rond het gebouw lopen, aan het observeren”, voegt Johan toe.

Gelijkaardig geval in Bredene

“Het voorval is bij onze diensten bekend en er loopt volop een onderzoek”, klinkt het bij Politie Oostende. “Op dit ogenblik hebben we geen weet van soortgelijke andere feiten in Oostende. Tegelijk willen we buurtbewoners oproepen om onze politiediensten te contacteren via het nummer 101 wanneer ze verdachte gedragingen in hun wijk of straat opmerken.”

Johan wist wél te vertellen dat de twee vrouwen allicht daags voordien ook in Bredene toesloegen, in het huis van een bejaard koppel. Commissaris Dennis Goes van politiezone PZ Bredene/De Haan bevestigt een inbraak dinsdag overdag in de Driftweg. “De bewoners waren afwezig en er zijn juwelen gestolen. Er zijn inderdaad wat gelijkenissen met het geval in Oostende. Maar of het om dezelfde daders gaat, zal onderzoek moeten uitwijzen. We houden nauw contact met de recherches van de omliggende politiezones”, duidt Dennis Goes.

Nog inbraken

En zo zijn er nog wel inbraken geweest de buurt, de jongste tijd. Bij trampolinepark Hangtime is dinsdagnacht ingebroken in de bar, via een raam. En bij horlogemaker Michiel Rommelaere (78) in de Vuurtorenwijk ging men zaterdagnacht aan de haal met tal van uurwerken, zilveren hangertjes, zijn portefeuille, zijn autosleutels en auto. Allemaal voer voor de recherche. (BB)