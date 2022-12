VBS De Schatkist krijgt ongewenst bezoek over de vloer

Afgelopen weekend werd in het oude gedeelte van VBS de Schatkist, wat men het Kloostergedeelte noemt, in de Koekelarestraat ingebroken. Maandagmorgen voor de start van de lessen werden door medewerkers van de school sporen van een inbraak vastgesteld. De politie werd ter plaatse geroepen om de nodige vaststellingen te doen.

“Maandagmorgen stelden we inderdaad vast dat er werd ingebroken”, vertelt Directeur Didier Lingier. “Onbekenden forceerden de metalen poort en kwamen zo terecht op de speelplaats. Ze hebben dan de houten toegangsdeur van de voormalige kapel open gestampt. Daar bevinden zich geen klaslokalen op uitzondering van een kleuterklasje na. We gebruiken dat gedeelte wel als opslagplaats en reservelokalen in geval dat nodig is. Het is duidelijk dat alles doorzocht werd, zo stonden alle kasten open.”

“Er worden daar geen echt heel waardevolle spullen bewaard, toch werden een aantal zaken ontvreemd die klaar stonden voor het kerstfeest van komende vrijdag. Een audioversterker, snoep en glühwein werd gestolen. Ook andere dranken die klaarstonden in de frigo werden ontvreemd. De kerstmarkt komt hierdoor evenwel niet in het gedrang. Er werd ook geprobeerd in te breken in het nieuwe gedeelte, het hoofdgebouw, gelukkig zonder succes. Misschien werden de daders afgeschrikt door de automatische verlichting bij de ingang van het hoofdgebouw.”