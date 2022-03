Politie Oostende roept op om waardevolle voorwerpen niet uit het oog te verliezen: “weer meer gauwdieven op pad”

In het treinstation van Oostende werd de portefeuille van een vrouw op slinkse wijze ontvreemd. Met het mooie weer in het verschiet en de mogelijke extra drukte vraagt Politie Oostende iedereen om waardevolle voorwerpen goed in het oog te houden.

De feiten vonden donderdag rond de middag plaats. Een dame van in de zeventig jaar uit Henegouwen zat met haar gezelschap een pas gekocht broodje te eten op een bankje in het treinstation. De vrouw plaatste haar handtas nietsvermoedend achter zich.

Op een bepaald moment kwam een onbekende persoon naast haar zitten. Pas wanneer de dame op de trein zat en haar handtas controleerde, merkte ze op dat haar portefeuille was ontvreemd.

Extra waakzaam

“De positieve weersvoorspellingen nodigen uit om eens gezellig aan zee te komen uitwaaien. En terecht. Maar helaas betekent die drukte ook dat er personen met minder goeie bedoelingen op pad zijn. We doen onze uiterste best om de veiligheid te waarborgen en onverlaten bij de lurven te vatten, maar een gauwdiefstal valt spijtig genoeg nooit helemaal uit te sluiten”, zegt woordvoerder Timmy Van Assche van Politie Oostende.

“Daarom roepen we iedereen op om extra waakzaam te zijn: verlies rugzakken, handtassen, portefeuilles, jassen en andere waardevolle voorwerpen niet uit het oog.”