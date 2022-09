Burgemeester Luc Derudder na rusthuismoorden: “We stellen ons burgerlijke partij”

Burgemeester Luc Derudder was al langere tijd op de hoogte van het gerechtelijk onderzoek, maar om dat alle kansen te geven kon hij nog niet eerder over de rusthuismoorden uitweiden.

De moord op drie bewoners van wzc De Rozenberg zorgt voor heel wat ophef in het anders zo rustige Oostrozebeke. Ook burgemeester Luc Derudder leeft mee met de slachtoffers. “We willen het parket zijn werk in alle sereniteit laten doen. Dat is de voorbije maanden al gebeurd, maar het onderzoek loopt nog altijd verder. We begrijpen dat de families antwoorden willen en dat het voor hen lang duurt voor die er komen, maar de betrokken instanties zijn er volop mee bezig. Ik wil mijn medeleven betuigen aan alle nabestaanden en betrokkenen, want het is uiteraard verschrikkelijk wat er gebeurd is.”

“We hebben van in het begin onze medewerking verleend en ons met het OCMW burgerlijke partij gesteld. Ik wil zeker benadrukken dat alles al geruime tijd terug goed verloopt in het woonzorgcentrum.”