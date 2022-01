35-jarige buurtbewoner opgepakt op verdenking van zeven brandstichtingen in Meulebeke

Amper een dag nadat voor de zevende keer in een half jaar tijd brand is gesticht op Zeveneiken in Meulebeke is een verdachte opgepakt. Een 35-jarige buurtbewoner bekende sinds juni 2021 meestal op zondagavond kleine prullen in brand te hebben gestoken. “Zonder reden, omdat hij een drang voelde”, aldus Tom Janssens van het Kortrijkse parket.

De reeks brandstichtingen startte ergens halfweg 2021 op en rond Zeveneiken, een vrij recente wijk met enkele sociale appartementsblokken rond een rustgevende vijver met voetgangersbruggetje waar heel wat watervogels een rustplek vinden. Eerst vatten enkele plastic stoelen aan een garagebox vuur, daarna wat afval aan een appartement. Halfweg oktober was het de beurt aan vuilniszakken aan de gevel van een appartementsgebouw, vlakbij de inkom. Het raam van de inkomhal barstte van de hitte.

“Ik had net naar de finale van de Nations League voetbal gekeken”, vertelde appartementsbewoner Jean-Marie Van Kesbeulque toen. “Ik kon nog enkele vuilniszakken aan de kant gooien, zodat ze van de brand gespaard bleven. Het gebeurde in juni en juli ook al voor de deur van mijn appartement op de tweede verdieping. Ook toen vatte een vuilniszak vuur. Dit moet wel het werk zijn van een pyromaan. Beseft hij wel hoe gevaarlijk dit is? Er is een raam van het appartement gebarsten. Wat als het vuur zich nog verder had uitgebreid?” Het bleken profetische woorden.

“Is de dader opgepakt?”, herhaalt hij als we Jean-Marie het nieuws van de arrestatie meedelen. “Dat is goed. Het heeft lang genoeg geduurd. Wat? Een buurtbewoner? Dat is laf en smerig.”

Het vermoeden dat er inderdaad een pyromaan aan het werk was, werd sinds halfweg oktober nog versterkt. Zondagavond rond 23 uur leek wel het uitverkoren tijdstip van de pyromaan. Afgelopen zondag werd groenafval aan een garagebox in brand gestoken, dat bleek al de zevende brand. “We begonnen ons toch wat zorgen te maken”, klinkt het bij een andere bewoonster. “We praatten er onder elkaar wel eens over en vonden dat er camera’s moesten worden geplaatst. Het is goed dat er iemand is opgepakt. Ik zag maandagavond inderdaad hier twee politiecombi’s en een anoniem voertuig halt houden.”

Drang

Een camera van een buurtbewoonster registreerde halfweg oktober kort voor de derde brand een voorbijganger op de plek van de brand. Mogelijk vormden die beelden een aanknopingspunt voor het onderzoek. Samen met het buurtonderzoek leidde dat maandagavond tot de arrestatie van een 35-jarige buurtbewoner. Hij kon al worden verhoord en legde volledige bekentenissen af.

“Hij kon geen reden geven”, aldus nog het parket. “Hij voelde naar eigen zeggen een drang om brand te stichten.” De man zal voor de onderzoeksrechter worden geleid. Het parket vraagt zijn aanhouding op verdenking van brandstichting bij nacht met kans op overslag op een bewoond pand. De minimumstraffen zijn streng: drie jaar gevangenisstraf. (LSi)De politie van pz Midow heeft een buurtonderzoek gedaan en camerabeelden geanalyseerd. Het gaat om een man van 35 jaar uit de buurt. Zoals eerder gezegd gaat het om een zevental branden. Er brandden onder meer bloempotten, vuilnisbak, stoelen, er werd papier in brand gestoken in de hal van een appartement, er was brand in groenafval en het vuur sloeg over naar een garagebox.

De man legde volledige bekentenissen af. Hij verklaarde dat hij niemand persoonlijk wilde treffen, maar dat hij een drang voelde om dit te doen. De verdachte wordt vandaag of morgen voorgeleid bij de onderzoeksrechter.