Arts uit Torhout bevruchtte vrouwen mogelijk met eigen sperma

Een intussen gepensioneerde gynaecoloog aan het voormalige Sint-Rembertziekenhuis in het West-Vlaamse Torhout heeft in de jaren tachtig mogelijk zijn eigen sperma gebruikt voor kunstmatige bevruchting. Dat meldt VRT NWS donderdag.

De bal ging aan het rollen toen een jongen ontdekte dat zijn moeder was geïnsemineerd met het zaad van een onbekende donor. De man, intussen zelf vader, start daarop een zoektocht naar zijn biologische vader. Hij roept daarbij de hulp in van een DNA-detective en begint een stamboomonderzoek. Al snel wordt ook gekeken naar de gynaecoloog die zijn moeder behandelde.

Geen uitsluitsel

Via de ombudsdienst van het toenmalige Sint-Rembertziekenhuis en de Orde der Geneesheren in West-Vlaanderen probeert de man DNA van de arts te verkrijgen, maar die houden hun handen eraf. Uiteindelijk weet de man in 2020 nauwe verwanten van de arts te overtuigen DNA af te staan.

Die resultaten wijzen meer in de richting van de fertiliteitsarts, maar bieden geen uitsluitsel. Met de nieuwe informatie stapt de man opnieuw naar het ziekenhuis, dat hem dit keer wel ernstig neemt en erkent dat ernstige deontologische en ethische fouten zijn gemaakt.

Geen zekerheid

De fertiliteitsarts heeft al die tijd geweigerd om DNA af te staan. Gecontacteerd door het VRT-programma “Terzake” bevestigt noch ontkent de man dat hij ooit donor is geweest. “Hoewel er geen zekerheid bestaat dat er sprake is van een overtreding, heeft de inspecteur-arts het dossier overgemaakt aan het parket en de Orde der Geneesheren”, klinkt het bij het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Door met zijn verhaal naar buiten te komen, hoopt de man dat er grondig onderzoek gebeurt naar de gynaecoloog. “Hij beloofde zijn patiënten onbekende donoren, maar stond zelf te masturberen in een kamertje en liep daarmee zijn praktijk binnen. Dat is deontologisch en ethisch niet juist. Bovendien: hoe vaak heeft hij dit gedaan?”, klinkt het.

Het parket van Kortrijk bevestigt dat er een onderzoek loopt tegen de West-Vlaamse arts, maar wil verder geen commentaar kwijt

Wensouders uit die periode die na dit verhaal met vragen zitten, kunnen een speciaal opgericht contactpunt van het ziekenhuis contacteren via integriteit@azdelta.be of via het nummer van de ombudsdienst (051 23 62 46).