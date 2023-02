Mark Van de Voorde schrijft onder zijn alter ego Siessewat junior elke week een cursiefje in het Brugsch Handelsblad, waarbij hij op een ludieke manier én volledig in ‘t Brugs de actualiteit onder de loep neemt.



Johan Cruijff zeej óóit: ‘Ik heb een voordeel bij andere trainers. Wanneer het niet loopt, vliegt een trainer er binnen drie weken uit. Ik kan daar rustig zes maanden voor uittrekken.’ ‘k En ol dikkels ip die uutsprake gepeejsd, os vo de zovilste kir ’n coach van ‘n foetbolploeg ’t gat van de deure kriegt. Ton weten da dienzalfsten mè vil trompetten en beloften was binnenghold vor ’n ferm apwantement, achter dat ie bie ’n andere club ook ol was buutengesmeten wegens nie goeëd. Oe slichter, oe meeër kansen dat ‘n coach kriegt bliekboar.

‘k Vertalden da tegen m’n gebur die olles wit van ’t foetbol (en ook van andere sporten). Je gaaf mien – wal tegen eug en meug – toch e bitjie geliek. Mo ’t was da nie dat èm lik tegenieëld vo voluut te zeggen da ‘k geliek aân.

Awal, wat is ‘t, vroege ‘k èm. Je kost da lik nie goeëd zeggen. Of lieëver, je dost nie. Mor achter ’n ende kwame ’t er toch uut. Dat ie der kost van meeklappen, zeejd ie. Gie, vroege ‘k mè vil frongsen ip m’n voroofd, je zie gie toch nóóis trainer gewist?

’t Got over m’n vrouwe, antworddet ie. Of betere over wada zezie vandeweke tegen èm aâ gezeejd. Namentlik dat ie egentlik ’t zaalfste lot eejt oendergoan van de trainers en de coachen. Os ze dat e ki kost uutleggen. Awal, zeej ze, wit je nog os me vreejden en uutendelienge zien getrouwd? En tonne, vroegt ie. Dat ie dervóóren ook deur verschillende lieëven ‘t gat van de deure was gewezen gewist. Ook bie joen: oe slichter, oe meeër kansen.

Mo ’t is toch ’n suukses geworden: ‘k mochten bluuven, probirdet ie. Jamoja, zeej ze, ’t verschil is da ‘k ik joen nie mosten betoalen, ’t is gie die ‘t gaald meebrocht.