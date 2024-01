Gaald verdieënen deur gaald uut te geven. Olle joare, bie ’t begun van ’t joar, zien der menschen die peejzen da je da kan. Mien vrouwe is dor ook bie. Os ze van de Solden thuuskomt, leg ze de kleeëdjies, bloezen, broeken en pulls ip tafel. Ze zeg ton nie: ‘Kiek, wada ‘k èn gekocht!’ Ze zegt: ‘Kiek, oevele da ‘k verdieënd èn!’ ‘Verdieënd?’, vrage ‘k. ‘Uutgegeven, bedoeël je!’

Mo ze begunt te tallen: ‘Da kost egentlik zovele mo mè dertig persent kortienge…’ Enzovóórt… Ip ’t ende van eur rizenoasie zeg ze: ‘Vwala, normal kost dat ollemolle t’ hope 2.480 euro, mo ‘k èn mo 1.736 betoald, ‘k èn dus 744 euro verdieënd. ‘Mo woar is da gaald tonne? Show me the money!’, vrage ‘k. Da kan ze naturlik nie.

Vandejoare eej ze nu echt ’n methode gevoenden vo gaald te verdieënen in de Solden. In olle bescheidenheed, ‘k moen wal zeggen dat da dankzie mien is. Vor e lank verhoal kort te maken, ‘k woaren vandejaore mee gewist no de wienkels. Achter vieër kleeërwienkels gedoan t’ èn, was mien entwat ipgevollen. In gin eeën wienkel angt der in de paskotjies ’n spegel. Mo wal, ten opzichte van olleman, overol spegels in de wienkel.

In gin eeën paskotjie hangt er ‘n spegel

Dus moe je no buuten kommen vor in de spegel te kieken. Da wil zeggen, je moe publiekelik j’n kleeëren showen. Tegenover alke spegel stoan der zeteltjies vanwoaruut dan de vinten en andere menschen kannen kieken. Applaus bluuf nie uut: ‘Joat madam, do sto je schóóne mee, da flattirt in j’n wezen…’

Ik zagen ’n opportuuniteejt: wienkel als catwalk. En azzo lop mien vrouwe nu olledage de wienkels of vo kleeëren te passen, te showen en ton… vor eur werk van mannequin lanks de kasse te passeren. Of è ‘k da gedroomd?