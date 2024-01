Vuuf euro gon de dagjestoeristen betoalen in Venetië. Ter zien do vil te vil toeristen, dertig miljoen. En in Brugge? Ze vóórspallen dan der vandejoare gin negen mo twoalf miljoen toeristen zoen kommen. Ook te vele. Os ter ieër ook ’n dagpries kan worden ingevoeërd? Nieëmand zieët da zitten. Ikke wal, ol was ’t mo vo de leute.

‘k En m’n essens gepienigd, m’n verstand ip duusd gezet, overleg gepleegd mè m’nzalven, de vóórstallen in de groep gesmeten (’t is te zeggen, der nog zalve’n kir over gepeejsd), in werkgroepen ipgesplitst (’t is te zeggen, ’n ki mè m’nzalven gebabbeld in m’n buroo, ’n kir in de keuken, ’n kir in m’n salong en ’n kir in de badkamer), en ton de vieër beste suzesties in plenuum gebrocht en derover gestemd (’t is te zeggen, ze vo de spegel vóórengelezen, ‘k woaren dierikt akkóórd). Da zien de konkluuzies:

’t En eeëste: alke toerist moe – tegen de leegstand – entwa kopen in de wienkels van de Zuudzandstroate, Galmestroate en Nóórzandstroate. An ’t Zand en an de Mart ston der poliessieazenten die ’t betoalbewies van de wienkel controleren. Die gin eejt, vlieëg were.

’t En twidde: alke toerist die in de Katelienstroate in ’t midden van de stroate lopt en nie ip ’t plankieër, kriegt ’n boeëte van tien euro, handjie kontantjie te betoalen.

’t En derde: os je mè den tring komt, mag je de stoassie nie verloaten zoender ’n erbruukboare drankbeker te kopen die je moet ofgeven ip ’t Zand (ter kompensoassie van de kapotte van Wintergloed).

’t En vierde: de toerist die ’t Bagienof binnenkomt, moe ‘Schild en Vriend’ zeggen. Dommee gon m’ ollesins verlost zien van de Kortiekzoanen, van dedieë zeggen ‘Skild’.