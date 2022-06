Zeemeeuwen en duingeluk

Reisjournaliste Goedele Verrecas laat je tweewekelijks meereizen naar de mooiste architectuur, interieurs en leuke to do’s in de wereld. On the Go-Go.

De zee om de hoek, de duinen als buren en een interieur met een mediterrane flair dat baadt in schoonheid en rust. Maison Mouette tikt moeiteloos de wensenlijst af van een heerlijke – en weldoordachte – vakantiewoning. Met een naam die knipoogt naar de zeemeeuwen en Nieuwpoort als toevluchtsoord voor zomerse dromen.

Adieu donker duinhuis

Elk jaar opnieuw zoeken we met velen naar de mooiste plek om op agendaloze dagen wakker te worden. En als het even kan, graag een verborgen parel. Gepassioneerde huizenjagers – en eigenaars- Katleen en Bart tikten vorige zomer, aan de rand van vakantiedomein Dunepark in Nieuwpoort, de ruwe versie van Maison Mouette op de kop. “We vinden het geweldig om huizen met een ziel te spotten en die te renoveren. Bij het eerste bezoek voelden we meteen het potentieel van het vakantiehuis, op een boogscheut van de zee, met een mooie eigen duinentuin en de aanwezigheid van een privéparkeerplaats”, vertelt Katleen.

“Voor onze renovatie gaf het huis best een donkere indruk, met zwarte muren en rolgordijnen. Er was een open beukenhouten trap, een onhandige trektrap naar de zolderkamer en er waren glazen schuifdeuren met melkglas en zwarte kasten. Kortom, een kakofonie van donkere materialen en kleuren. Het hele huis had zo goed als nergens opbergruimte en de bestaande ruimtes waren niet optimaal benut. De grote tuin rondom de woning was niet onderhouden en overwoekerd, maar we wisten dat mits de nodige werkuren dit wel een grote surplus zou zijn bij het huis.”

© Goedele Verrecas

Plofkussens en maanlicht

Het nodige afbreek- en opbouwwerk gaf de compacte driehoekvormige A-framevakantiewoning een volwaardig nieuwe beleving. Met extra ruimtes en een interieur dat met oog voor detail en kwalitatieve materialen is afgewerkt. “We hebben alle muren wit geverfd om het ruimtelijk gevoel te vergroten. Er is een eenvoudige witte keuken geïnstalleerd, met een krion werkblad, een hardgebakken mengsel van acryl en natuurlijk mineraal. De spatwand in de keuken is een opzet van oudroze cementtegels om een fris en elegant kleuraccent te creëren”, aldus Katleen. “Eyecatchers in de leefruimte? De gemetste zitbank met de heerlijke Kabane-plofkussens en een gemetste servieskast, waardoor er in de keuken meer praktische werk- en opbergruimte ontstaat. De kleine houtkachel maakt het dan weer gezellig warm op kille dagen of tijdens de koudere maanden.”

“Pluk de zomerdag en voel je thuis, weg van huis”

De oorspronkelijke trektrap in de leefruimte is vervangen door een vaste trap, om als gast tot bij de Moon Room onder het dak te kunnen klimmen. En die Moon Room mag je letterlijk nemen, want de eerste nacht worden we zacht gewekt door het felle licht van de volle maan op ons gezicht. Een geweldige slaapplek onder het dak, waar je – gezien de loodrechte trap – best zo fris mogelijk vertoeft. Helemaal beneden sluiten op de gang een slaapkamer met dubbel bed, een kinderkamer met drievoudige hoogteslaper en een functionele badkamer aan. “De decoratie en afwerking in huis heb ik zelf gedaan en zijn een boeiende mix van nieuwe en tweedehandsobjecten alsook leuke trouvailles bij antiquairs uit Frankrijk”, gaat Katleen voort. “Bart en ik, wij zijn best complementair in onze renovatieprojecten en hebben elk onze persoonlijke extra in het verhaal om het totaalplaatje te laten kloppen. Naast het afbraak- en opbouwwerk dat we samen doen, is Bart de man van de loodgieterij en elektriciteit en hou ik me als fotograaf en grafisch vormgever graag bezig met het interieurontwerp, de styling en schilderwerken. In Frankrijk hebben we zo ook twee oude vervallen huizen gerenoveerd tot Maison des sablons.”

© Goedele Verrecas

Eindeloze zomerdagen

Wakker worden met het ochtendlicht in de duinen, lunchen onder een poederblauwe middaghemel of nagenieten met de beste zonsondergang en een warme avondgloed boven zee. In Maison Mouette leef je gemakkelijk op het ritme van de dag. En schuif je mee met de zon afwisselend op een van de drie buitenterrassen in de duinentuin. Onder het allerbeste motto dat we iedereen toewensen, pluk de zomerdag en voel je thuis op een plek weg van huis. “En”, voegt Katleen er nog graag aan toe, we blijven graag in beweging met ons project. We hebben – na jullie verblijf – nog een mini-make-over van de leefruimte gepland en maken de tuin dan ook summerproof. In oktober vorig jaar werd alles omheind en voorzien van klimop. De olijfwilgen zijn geplant en zullen op termijn de nodige body geven aan de tuin, maar daarvoor laten we de natuur – op haar ritme – het werk doen.” We noteren, een retour naar zee om met de seizoenswissel ons opnieuw moeiteloos te laten inspireren. Gegroet, lieve zeemeeuwen.

http://www.maisonmouette.be – @maison.mouette & le. bonheur. blanc