Met de mountainbike over de heuvelrug van Meulebeke

“Zalig ritje”, het klinkt te volwassen uit de mond van een 7-jarige. Toch meent hij het uit de grond van zijn crosshart. Zeker nu hij weet dat Wout van Aert nog over de heilige fietsgronden reed achteraan Domein Ter Borcht. Vandaag verkennen we met de mountainbike het zuidoosten van Meulebeke, over de heuvelrug die uitzicht biedt op de Mandelvallei.

Praktisch – Afstand: 14 km. – Gratis parking en start: Sport- en Recreatiecentrum Ter Borcht, Ter Borchtlaan 12 in Meulebeke. – Rode lus. – 29% onverhard. – Perfect te combineren met de groene (14,5 km) en de blauwe (21km) lus.

Achteraan Domein Ter Borcht (1) liggen de kunstmatige ‘bergen’ waar de renners over moeten tijdens de Berencross. Op 13 en 14 januari 2024 vindt hier het Belgisch kampioenschap veldrijden plaats. Bij wijze van opwarming fietsen we een paar keer de heuvels op en af. Dat hij in het spoor van zijn superheld Wout van Aert fietst, geeft Astor, 7 jaar, vleugels.

Hij volgt crossles, springt het liefst op de fiets als het pijpenstelen regent en zoekt bij voorkeur de rustige plekken op. Vandaag evenwel genieten we van een stralende zon en blauwe lucht. Domein Ter Borcht verlatend, gaan we rechtsaf en fietsen we evenwijdig aan de Devebeek. Wat verder passeren we de neogotische Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand (2) waar in mei bedevaarders graag een kaarsje laten branden. De oprichting van de kapel kaderde in het verlangen van lokale machthebbers, in dit geval de familie de Beer, om het zielenheil van hun inwoners mee richting te geven. De kapel is gewijd aan Maria omdat de heiligen tegen de 17de-18de eeuw zowat waren opgebruikt. Het terras aan de overkant van de kapel zit goed vol.

Tussen de prei

Het zuidoosten van Meulebeke kent een licht glooiend reliëf. Langs een flauwe helling bereiken we een onverhard pad waar we voor de eerste keer onze skills kunnen testen. De dagen voordien heeft het goed geregend waardoor de bodem nog als zompig omschreven kan worden. We fietsen tussen de prei en de waterplassen. Achter een omheining zien we een wijngaard rijpen.

In het gehucht De Paanders bereiken we het hoogste punt van de heuvelrug (3). We kijken er uit over de Mandelvallei en in de verte zien we de heuveltoppen van de Vlaamse Ardennen. Astor vlamt naar beneden in de doodlopende straat die al op 17de-eeuwse kaarten wordt vermeld. Behendig laveert hij zijn fiets door een smal spoor zonder snelheid te minderen. We maken een lusje om op een evenwijdig pad weer heuvelopwaarts te trekken richting het kerkdorpje.

Een parcours waarop jonge en minder jonge mountainbikers zich kunnen uitleven. © MAF

Leukste afdaling

Het schrikmoment van de dag beleven we aan de overkant van de heuvelrug waar we beiden over een dode rat fietsen. “Al mijn haar staat recht”, klinkt het laconiek bij de 7-jarige die de herinnering van zich afschudt en vol voor de leukste afdaling van het traject gaat.

Een hond op steroïden gaat de omheining te lijf die hem van ons scheidt. We draaien de drukkere Oostrozebekestraat op en volgen die tot we rechts weer in rustiger landelijke wegen terechtkomen. In de 90°-bocht van de Vierlindendreef passeren we de historische hoeve Goed te Hulsvelde (4), een van de eerste hoeves in Meulebeke. In de Eerste Wereldoorlog installeerde de Duitse artillerie zich hier. Het is helaas het laatste onverharde pad op dit crosstraject op kindermaat. We volgen nog een lusje door het centrum om uiteindelijk weer uit te komen aan Domein Ter Borcht. Met een sportinternaat vlakbij biedt Domein Ter Borcht dé uitvalsbasis voor heel wat binnen- en buitensporten. Er is ook aan de kinderen gedacht met een speelplein en een avontureneiland met natuurlijke speeltuigen.





Op avontuur met Blob Robin is op zoek naar een beer in Meulebeke, om toe te voegen aan haar lijstje van de Europese Big 5. De kindvriendelijke speurtocht van 3 kilometer speelt zich volledig af in Domein Ter Borcht. Het gratis plannetje kan je afhalen aan de balie van het zwembad/de sportdienst tijdens de openingsuren. In de Leiestreek zijn ondertussen al 17 gezinszoektochten met het figuurtje Blob ontwikkeld. www.toerisme-leiestreek.be/blob





Hieronder vind je de mountainbikeroute in pdf.

Mountainbikeroute Meulebeke KW Weekend