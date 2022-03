Verborgen lodge op de Veluwe

Reisjournaliste Goedele Verrecas laat je tweewekelijks meereizen naar de mooiste architectuur, interieurs en leuke to do’s in de wereld. On the Go-Go.

Goudgele stuifzandvlaktes en heidevelden die pittig paars kleuren van half augustus tot half september. De Nederlandse Veluwe trakteert je – met de wisselende echo’s van het seizoen – op de natuur op haar best. Half verborgen tussen de bomen van Otterlo, ontpopt aan de rand van dit prachtige natuurgebied een logeeradres om helemaal bovenaan je verlanglijst te noteren. De Wever Lodge: een kleinschalig en goed doordacht boetiekhotel met veertien kamers, twee cottages en een terras dat uitkijkt op de weidsheid van dit natuurschoon. Mooier en beter logeren dan hier? Daar verzinnen we geen excuses voor.

Ver weg van de drukte wakker worden vraagt geen verlaten baai of lastminutevlucht. De verrassing ligt vaak gewoon net om de hoek. Alleen moet je ze weten zijn. En hoewel dit een parel is die je liever stil in je binnenzak zou willen bewaren, overwint hier toch de spontaniteit van het sociaal zijn en delen van reistips met een gouden rand.

Villa in het bos

De Wever ademt historie. Sinds 1934 huist op deze plek in het bos – in dezelfde karakteristieke villa – een kleinschalig pension. Wat ooit begon als Pension De Wever en later Carnegie Cottage werd, is vorig jaar na een grondige verbouwing tot boetiekhotel in ere hersteld. De naam verwijst naar de oorspronkelijke uitbating. Hier kom je als gast voor de rust van de natuur. En dat weerspiegelt het interieur bijzonder goed.

Door de natuurlijke materialen en rustige groen- en zandtinten ervaar je de sfeer van buiten ook binnen

Door het gebruik van natuurlijke materialen en texturen, rustige groentinten en zandkleuren ervaar je de sfeer van buiten ook binnen. Het interieur doet denken aan een huiselijke Canadese lodge, maar dan wel een met een urban Nederlandse signatuur die bulkt van weldoordacht design. Handgemaakte lampen, op maat gemaakt lokaal schrijnwerk van Martijn en prachtige stoffen op de banken verraden overal waar je kijkt een oog voor detail. Net zoals de keuze voor een diepgroen marmer in de badkamers, botanisch groene douchewandtegels of cedergroene Fermob-stoelen op het terras. En minstens even belangrijk om te vermelden, ook als niet-hotelgast ben je hier van harte welkom in de restaurantbistro met open keuken, voor een borrel in de bar, in de uitnodigende veranda of op het magnifieke buitenterras met bearchairs. Inclusief gezellig haardvuur en houtkachels binnen én vuurschalen buiten. Zeg maar, een ideale pitstop om honger en dorst te stillen na het wandelen of fietsen op de Veluwe.

Kunst in Kröller-Müller

Liefhebber van kunst en architectuur? Dan boek je misschien best een extra overnachting bij, want op een half uur wandelen van De Wever Lodge ligt in het midden van het Nationaal Park Hoge Veluwe het bijzondere Kröller-Müller Museum. Waar de mooiste Vincent van Gogh-collectie ter wereld hangt en topstukken te bewonderen zijn van moderne meesters als Monet, Picasso en Mondriaan. Het museum is de schatkamer van De Stijl en het futurisme, maar verrast ook met presentaties van hedendaagse kunstenaars. De museumgebouwen staan op naam van Henry van de Velde en Wim Quist. Voorts vind je paviljoens van Gerrit Rietveld en Aldo van Eyck in de beeldentuin. Samen goed voor 25 hectare moderne en hedendaagse kunst. Klinkt als het summum van natuurlijke rust? Wij komen alvast graag eens terug, maar dan wel zonder regen.

www.weverlodge.nl – www.krollermuller.nl