Utrecht: relaxed intermezzo bij de bovenburen

Reisjournaliste Goedele Verrecas laat je tweewekelijks meereizen naar de mooiste architectuur, interieurs en leuke to do’s in de wereld. On the Go-Go.

Utrecht heeft zich de laatste jaren ontpopt tot een geweldige bestemming voor een weekendje weg net over de grens. De Domstad barst van de leuke hotels, nieuwe restaurants, unieke winkels en kent naast de jonge creatieve scene ook alsmaar meer bijval bij heel wat internationale expats. Wij testten – pal in het centrum – alvast het nieuwe boetiekhotel The Hunfeld, subtiel verborgen in een monumentaal jugendstilgebouw, waar ooit de beroemde kleermaker Grove & Hunfeld gehuisvest was. Het hotel biedt een verscheidenheid aan suites en kamers én vier appartementen (voor twee tot vier personen), met uitzicht op de gezellige en eeuwenoude Mariaplaats. Waar de hoge bomen en het bruisende stadsleven op het plein doen denken aan Parijs en het Utrechts Conservatorium pronkt in zijn schoonheid. Studio Linse creëerde met respect voor de monumentale detaillering een eigentijds interieur met een vintage knipoog, customized meubels, kunst aan de muur en heel wat objecten die verwijzen naar de kleding- en kleermakersgeschiedenis van het gebouw.

www.thehunfeld.com