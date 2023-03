Combineer deze lente en zomer volop groentinten

De mode kleurt alsmaar meer groen, figuurlijk, maar ook letterlijk. Dit seizoen komen alle tinten aan bod, van subtiel watergroen tot flashy fluo. Ze worden ook vaak onderling gecombineerd, in subtiele nuances. Of in effen, felle versies, zoals frisgroene powersuits voor het werk of sexy jurken om te knallen op een zomerparty. Voor meerwaardezoekers zijn er accessoires die in alle betekenissen groen zijn, zoals duurzame tassen en schoenen. Van hoopvolle mode gesproken.

Gigi voor Givenchy

Gigi Hadid is het gezicht voor de nieuwe lentecampagne van Givenchy. Helemaal gehuld in zachtgroen, tot haar handtas toe, is ze op en top lenteproof (prijs op aanvraag).

© Nathalie Vleeschouwer

Lang en luchtig

Comfy hemdjurk in glanzend satijn, met diepe zijsplitten en V-decolleté (199 euro), van Nathalie Vleeschouwer.

© Lacoste

Lacostegroen

Pet in het typische groen van Lacoste (65 euro), bedrukt met het krokodillenlogo.

© Attic and Barn

Mantelpakje 2.0

Pittige combo van shortje (184 euro), bijhorend oversized jasje (347 euro) en veelkleurige bloes (248 euro), van Attic and Barn.

© Lighthouse

Genuanceerd

Oversized silhouet in twee groentinten, bestaande uit een bloes met polosluiting (179 euro) en wijde pantalon (199 euro), van Dutchess.

© Tres Sis Zero

Letterlijk en figuurlijk groen

Schuinovertas (169 euro) van het duurzame merk Tres Sis Zero, gemaakt van overschotten van luxeleder.

© Scotch&Soda

Powerfashion

Frisse kantoorlook, bestaande uit een blazer (239,95 euro) en bijhorende rechte pantalon (149,95 euro), van Scotch&Soda.

© Steve Madden

Glamour & glitter

Partyproof one-shoulder-paillettenjurk (89,99 euro), van Steve Madden.

© Veja

Groen aan de voet

Vlotte sneaker, van het duurzame merk Veja (170 euro).

© Alysi

Even uitwaaien

Lange, mouwloze, breed uitwaaierende plooi-jurk (354 euro), van Alysi.

© Freedom Moses

Blootvoets

Slippers (44 euro) die al doen dromen van een zomerse vakantie, van Freedom Moses.

© Guess

High heels

Stilettosandalen in kaki satijn, versierd met veel blingbling (180 euro), van Guess.

© Tommy Hilfiger

Zeilen met Tommy

Mouwloos zeilvest voor hem (249,90 euro) dat ook op het vasteland niet misstaat, van Tommy Hilfiger.

© Object

Zomers breiwerk

Aansluitende zomerjurk in licht breiwerk (54,99 euro), van Object.

© Caroline Biss

Licht en transparant

Luchtige foulard in degradé van 210 bij 115 cm (70 euro), van Caroline Biss.

© RAE Antwerp

Inkijkjes

Jurk met uitsnijdingen opzij (300 euro), van RAE Antwerp.

© Baum und Pferdgarten

Kort getopt

Topje met streepjes en logo (139 euro), van Baum und Pferdgarten.

© Calvin Klein Jeans

Eyecatcher

Opvallende zonnebril (92 euro), van Calvin Klein Jeans.

© Terre Bleue

Groen voor de blauwe planeet

Eenvoudige sweater (99,90 euro), van Terre Bleue.