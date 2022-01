Seventies charme in Oostende

Reisjournaliste Goedele Verrecas laat je tweewekelijks meereizen naar de mooiste architectuur, interieurs en leuke to do’s in de wereld. On the Go-Go.

Onverwacht slenteren in de Belle Epoquewijk in Oostende? Dat is een deel van de betovering wanneer je logeert in Paloma. Een seventies vakantieappartement met een stijlvolle designjas die je naar extra zilte lucht doet happen. De vrolijke naam knipoogt naar Picasso’s dochter en omvat de eclectische punch waarmee interieurstudio Studio Contekst de flat heeft gerenoveerd en ingericht. Roze badkamertegels, brute betonnen pijlers, hoogblauwe kleurtinten, een origineel seventies houten plafond. De details en texturen matchen perfect met de statement inox keukeninrichting, de grafische kunstwerken doorheen het appartement en een boeiende verzameling designstoelen. Muller Van Severen, &Tradition, Wilde + Spieth en de Vitra Eames LCW-loungestoelen verheugen je met een ideaal zitcomfort. Of je kijkt – drie verdiepingen hoog – vanop de brede zitvensterbank relaxed uit op de pastelkleurige erfgoedgevels die de straat rijk is.

Op zoek naar een creatieve en inspirerende werk- of vakantieplek in eigen land én op wandelafstand van het strand? Eigenaar en interieurarchitect Sam Peeters verhuurt Paloma vanaf drie nachten voor vier personen. Prijs afhankelijk van het seizoen en op aanvraag. Vanaf 340 euro voor drie nachten.

Boek via IG @paloma.spots.