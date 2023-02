Rood laat iedereen stralen

Je hoeft geen romantische ziel te zijn om voluit voor rood te gaan. Het is de geknipte trendkleur om het nieuwe lente- en zomerseizoen dynamisch in te zetten. Rood straalt kracht en zelfvertrouwen uit. En ook een vurige brok passie.

Dit seizoen staan broekpakken in felle kleuren letterlijk en figuurlijk in the picture, met rood op kop. Je vindt ze zowel bij de ketens als bij de betere merken. Op frissere lentedagen te combineren met een rolkraagtruitje en tegen de zomer met een bloes of een topje. En ook de mannen kunnen gerust in het rood gaan. Van een rode das tot een rood gestreept hemd dat een grijs of blauw pak opfleurt.

1/14 Jurkje met volants en ballerina's met een rood hartje, van Twinset Girl. © Luca Manfredi 2/14 Blazer met ceintuurtje (169,99 euro) en bijhorende pantalon (99,99 euro), van Gerry Weber. © Patrick Viebranz 3/14 Felrode teenslippers (22 euro), van Havaianas. © Havaianas 4/14 Hartvormige tas Le Cœur (890 euro) in kalfsleder, ook verkrijgbaar in andere kleuren, van Alaïa. © Alaïa 5/14 Pittig laarsje met opvallende hak (650 euro), van Morobé. © Pictuur 6/14 Haltertopje met speelse drapages (39 euro), van Arket. © Arket 7/14 Rode lingerie op zich mag dan wel de aandacht trekken, onder wit blijft deze kleur heel discreet. Beha met kant (37,99 euro), van Hunkemöller. © Hunkemöller 8/14 Baksteenrode vrijetijdsbroek voor hem (109 euro), van Strellson. © Strellson 9/14 Een vleugje kleur op kantoor is altijd welkom: gestreept hemd (190 euro), van Tommy Hilfiger. © Tommy Hilfiger 10/14 Opvouwbare regenjas in een warm oranjerood voor mannen (49,99 euro), van Uniqlo. © Uniqlo 11/14 Brede ceintuur (79 euro), van Xandres. © Xandres 12/14 Effen rood broekpak (blazer 259 euro en broek 139 euro), van Xandres. © Xandres 13/14 Hartvormige sleutelhanger (15,99 euro), van s.Oliver. © s.Oliver 14/14 Klassieker voor sportievelingen: de Air Jordan 5 Retro voor vrouwen (209,99 euro), van Nike. © Nike

Passioneel voor valentijn

Je kan er niet naast kijken: met valentijn kleuren de etalages rood, als reminder om nog snel een cadeautje te scoren. Van rode, al dan niet hartvormige handtassen en sleutelhangers tot lingerie, dé klassieker bij uitstek.