Relaxte luxe op Ibiza

Reisjournaliste Goedele Verrecas laat je tweewekelijks meereizen naar de mooiste architectuur, interieurs en leuke to do’s in de wereld. On the Go-Go.

Ibiza is een schatkist waar het bohemien leven tot de verbeelding van velen blijft spreken. Net zoals de mooie hotspots om te logeren. Onze voorjaarstip? OKU Ibiza, een luxueus en onvergetelijk vijfsterrenverblijf, vlak bij de prachtige baai van Cala Gracio. Hier beleef je een innerlijke rust tussen aardse kleuren, authentieke sfeermakers en een mix van hout en beton als designstatement.

Het OKU-hotel is gebouwd volgens de wabi-sabi, een Japanse levensfilosofie die schoonheid vindt in het imperfecte en gebruik maakt van aardetinten en natuurlijke materialen. Een esthetiek die ook doorgetrokken werd in de keuken, met à-la-carte- of fusiongerechten als sharing dishes. Soberheid in haar maximale vorm? Zeker en vast voor de trendy reiziger die lifestyle en service hoog in het vaandel draagt. Alles staat hier op punt, inclusief de subliem geurende wellnessproducten van Le Labo in elke hotelkamer. Meegenieten van deze plek? Boek tijdig, want de 184 prestigieuze boho-chic kamers en suites zijn sinds de opening vorig jaar erg gegeerd. Net zoals het ritme van het eiland.

www.okuhotels.com