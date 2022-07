Overnachten tussen vintage en design in iconische Palace

Het iconische witte Palace-gebouw in Zeebrugge onderscheidt zich door zijn unieke energie en gevoel van plaats.

Omgeven door strand, zee en golvende duinen. Architect Glenn Buydaert renoveerde in harmonie met de omgeving een van de appartementen in het gebouw en laat je vanuit zijn Dune du Palace het vakantiegevoel aan zee ontdekken.

Naast interieur- en verlichtingsobjecten van het eigen label Bultin of handgemaakte keramiek van Ceramics by F. vind je hier een mooie mix van vintage meubilair, nieuwe originele objecten en uniek werk van jonge ontwerpers én er is ook een puike platen- en boekenselectie.

http://www.dunedupalace.be – @dune.du.palace

