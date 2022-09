Piekfijn terug naar school

De kindermode is door de jaren heen sterk geëvolueerd, maar sommige elementen blijven overeind of komen zelfs terug, van de mini-me tot de genderneutrale trend. Dat en nog veel meer kan je zien in Kidorama, een tentoonstelling over 200 jaar kindermode die nog loopt tot maart 2023 in het Brusselse Mode & Kant Museum. Een ideale tip voor een back-to-schoolvibe.

Tot in de 19de eeuw was er niet echt sprake van kindermode. De kleren waren een miniversie van de outfits voor volwassenen. Van het einde van de 18de eeuw tot het begin van de 19de eeuw droegen jongens uit de betere kringen vanaf hun drie jaar een pak zoals hun vader, zij het lichtjes aangepast zodat het wat meer bewegingsvrijheid bood. Kleine meisjes droegen jurken in de stijl van de mama’s, maar iets korter – tot op de kuiten – en minder volumineus. Door de jaren heen en dankzij nieuwe materialen en technieken, is de kindermode een eigen leven gaan leiden dat meer op de leefwereld van het kind afgestemd is. En toch zien we regelmatig miniversies van de volwassen kleding opduiken, zoals de ‘zondagse kledij’ die tot de jaren zestig van vorige eeuw standhield en waarbij de hele familie piekfijn uitgedost naar de kerk of op familiebezoek ging. In die zin hebben maatschappelijke evoluties ook hun invloed op de kinderkledij. Zo heeft de huidige revival van de mini-metrend alles te maken met de sociale media. Het begon allemaal met celebs die op Instagram te zien waren met hun kroost, gekleed in matching outfits van luxelabels. Tegenwoordig brengen ook middenklassemerken en zelfs ketens hun mini-mecollecties uit.

Nu eens gaat het om identieke stukken en dan weer om kindvriendelijke versies in dezelfde kleuren, motieven en stijlen zodat moeder-dochter- of vader-zoonoutfits in harmonie zijn.

Het matrozenpakje, ooit gelanceerd door Queen Victoria en nog altijd actueel. © Kidorama

Influencer avant la lettre

Specifieke kindermode was oorspronkelijk een luxefenomeen dat ontstaan is in de hogere klasse. Dé trendsetter bij uitstek was niemand minder dan Queen Victoria, die maar al te graag uitpakte met haar kroostrijk gezin. De schattige marinepakjes waarin haar kinderen gekleed gingen – deels als eerbetoon aan de Royal Navy – werden massaal opgepikt in betere kringen en later ook bij de bredere bevolking. Het werden klassiekers die tot op vandaag in eigentijdse interpretaties opduiken.

“Sociale media zorgen voor een revival van de mini-metrend”

Mooie kinderkledij was lang een zaak van de betere klasse of werd door Jan Modaal enkel gekocht voor speciale gelegenheden zoals een communie. Dankzij de democratisering van de mode is modieuze en coole kinderkledij al jaren in het bereik van iedereen. Ketens doen ook vaak een beroep op ontwerpers voor hun creatieve capsulecollecties. Zo heeft JBC jarenlang samengewerkt met Walter Van Beirendonck voor de ZulupaPUWA-collectie. Op de tentoonstelling is trouwens een jurk van Walter Van Beirendonck te zien uit zijn legendarische W< (Wild and Lethal Trash)-collectie. De jurk stamt uit de late jaren negentig, dé grote bloeiperiode van de Belgische kindermode. Veel creatieve merken uit die tijd zijn ondertussen verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor nieuwkomers.

Het duurzame Belgische jeanslabel HNST werkt nu ook samen met het Belgische kinderlabel Filou&Friends. jeans: van 34,90 euro tot 45,90 euro, afhankelijk van de maat, salopette: van 49,90 euro tot 62,90 euro. © HNST

Genderneutraal

De expo leert voorts dat kledij voor de kleintjes lang geleden genderneutraal was: baby’s en peuters droegen jurken, omdat dit nu eenmaal praktischer was. De pamperbroekjes waren immers nog lang niet uitgevonden. Vanaf 1920 verdwijnt de jurk voor kleine jongetjes geleidelijk. Op die manier wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes. Ook het idee van roze voor meisjes en blauw voor jongens is vrij recent en werd pas in de jaren vijftig van vorige eeuw gelanceerd. Oorspronkelijk was het zelfs omgekeerd: blauw werd geassocieerd met de maagd Maria en werd voor meisjes gebruikt. Roze, als afgeleide van rood, een kleur die staat voor kracht, genoot dan weer de voorkeur voor jongens. Tegenwoordig gaan we weer naar een meer genderneutrale kindermode, een trend die nog duidelijker wordt bij tieners.

Naast de genderneutrale trend is er een groeiende aandacht voor duurzaamheid. In de praktijk werd kwalitatieve kinderkledij altijd al doorgegeven binnen de familie- en vriendenkring, de laatste jaren gebeurt dit ook vaker op tweedehandsplatforms en ruilbeurzen. Zo organiseert het Belgische pyjamamerk Woody binnenkort een ruilbeurs met herstelservice waar je de pyjama’s waar je kinderen uitgegroeid zijn kan ruilen voor een groter exemplaar. Maar ook nieuwe kledij gaat voor duurzaamheid. Sinds dit seizoen slaan de Belgische kinderkledijfabrikant Filou&Friends en het duurzame jeanslabel HNST de handen in elkaar voor een 100 % circulaire jeanscollectie. Met duurzame mode kan je niet vroeg genoeg beginnen.





‘Kidoroma’ loopt nog tot 5 maart 2023 in het Mode & Kant Museum, Violetstraat 12 in Brussel – www.fashionandlacemuseum.brussels.