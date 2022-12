Op kerstshopping in Londen

De Brexit, corona of een opeenvolging van eerste ministers. Het lijkt allemaal vergeten in Londen. De kerstverlichting werd zopas officieel aangeknipt en Christmasshopping is helemaal terug van weggeweest in de Britse hoofdstad. Ook voor buitenlandse toeristen met dank aan het zwakke Britse pond. Wij staken de plas over en lijstten enkele leuke plaatsjes op.

1. Keuren en kopen

Wie echt aan Christmasshopping wil doen, vertrekt het best aan Oxford Circus in hartje Londen. Aan de ene kant is er Oxford Street waar de grote ketens gevestigd zijn maar voor het echte kerstgevoel wandel je vanaf Oxford Street het best de statige Regent Street in. Hier zijn de flagshipstores van Britse designers maar vind je ook Hamleys, met zeven verdiepingen de allergrootste speelgoedwinkel ter wereld, en Penhaligon’s, de Britse parfumboetiek waar de rich and famous kind aan huis zijn.

Evenwijdig met Regent Street is er Carnaby Street. Die naam omvat eigenlijk 14 kleine straatjes met meer dan 160 shops en vormde in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw het middelpunt van ‘swinging London’. We botsen er op veel kleine, onafhankelijke boetieks en er vinden ook altijd enkele ‘wereldpremières’ plaats. Denk maar aan RS No9 of de allereerste en enige boetiek ter wereld van de Rolling Stones. Hemden, T-shirts, jassen, paraplu’s en zelfs een officieel Engels voetbaltruitje met de typische Stonestong op de borst in plaats van de drie Engelse leeuwtjes, het is er allemaal te koop.

Shopmanagers Vanessa en Stuart zijn bekende gezichten in Connaught Village. © Peter Soete

Wie tot Connaugt Village wandelt, een gehucht vlak bij Marble Arch en Hyde Park, ontdekt echter een totaal andere wereld. Hier geen ‘over the top’ Christmasshopping maar gezellige shops met een dorpssfeer. Dit is Londen voor Londeners. In Connaught Street ontmoeten vriendinnen elkaar ’s morgens in Le Pain Quotidien vooraleer ze langs de boetieks slenteren. Een praatje met de zaakvoerster van de lokale bloemenwinkel of even napraten met uitbater Stuart over het feestje van gisteren in Kokoro toen de nieuwe collectie van eigenares en ontwerpster Dawn Green werd voorgesteld. Ook shopmanager Vanessa van The Place, waar de waanzinnig mooie collecties van ontwerper Simon Burstein worden verkocht, komt er even bij. Hier zijn misschien niet de typische kerstkoopjes te scoren maar je vindt er wel prachtige en unieke stukken die je nergens anders kunt kopen.

Afternoon tea in Royal Theatre Drury Lane is een topbeleving. © Peter Soete

2. Afternoon tea in Soho

Van shoppen krijg je vermoeide benen en even uitblazen, kan wonderen doen. Kies dan zeker voor een authentieke Engelse afternoon tea in Theatre Royal in Drury Lane. In het Grand Saloon genieten we van een Regency tea zoals die tussen 1811 en 1820 werd geserveerd voor de Londense upper class. Hartige hapjes zoals zalmsnippers op versgebakken madeleinekoekjes met een puntje kaviaar en zoetigheden zoals citroentaartjes en versgebakken scones met aardbeienconfituur worden door onberispelijk geklede kelners aan tafel gebracht. Thee en koffie zijn uiteraard van de partij maar de roséchampagne van Taittinger wordt hier het meest verkocht.

De cel waar Mick Jagger zat in afwachting van zijn proces is een zeer populaire plek in de hotelbar van The Courthouse Hotel. © Peter Soete

3. Slapen in de rechtbank

In Londen is er geen gebrek aan hotels maar een van de meest iconische én goed gelegen shoppinghotels is The Courthouse Hotel in Great Marlborough Street. Deze voormalige rechtbank heeft een imposante geschiedenis. Johnny Rotten van The Sex Pistols, Mick Jagger van The Rolling Stones en zijn toenmalige vriendin en zangeres Marianne Faithfull maar ook John Lennon en Yoko Ono stonden er terecht voor drugzaken. Je ziet en leest het allemaal binnen in het hotel. De vroegere rechtszaal (met beklaagdenbank) maakt nu deel uit van de ontbijtruimte terwijl het oorspronkelijke cellencomplex de hotelbar is. De drie isolatiecellen (met toilet en portret van Mick Jagger aan de celmuur) zijn bijzonder populair als privébar. Dit hotel bevindt zich letterlijk aan het begin van Carnaby Street en op 50 meter van Regent Street en is ideaal gelegen om nu en dan de gevulde shoppingtassen naar de kamer te brengen. Wij betaalden eind november 280 pond voor een grote luxekamer voor twee met superkingsizebed en een excellente service. Voor dit vijfsterrenhotel in hartje shoppingparadijs is dit zeker niet slecht.

Gelakte spekblokjes en een hotdog van kip en mozzarella in een Koreaans restaurant, in Londen eet je een lekkere wereldkeuken. © Peter Soete

4. Lekker eten in Londen?

Het vraagteken hoeft er eigenlijk niet te staan. In Londen eet je superlekker en de wereldkeuken is er alomtegenwoordig. Op de bovenste verdieping van Kingley Court in Carnaby Street proefden we van overheerlijke Koreaanse gerechtjes zoals gelakte spekblokjes met bijhorende oosterse sausjes en een Koreaanse ‘hot dog’ van kip en mozzarella met mosterd en ketchup.

In Kricket in Soho aten we voor de lunch een hete beefcurry die we blusten met versgebakken naan-brood en een Indiaas biertje. ’s Anderdaags bleven we de Indiase keuken trouw en genoten we van the big Bombay breakfast in Dishoom vlak bij Carnaby Street. Ab-so-lu-te topklasse en we wisten meteen waarom er maar liefst 230 andere gasten in de zaak zaten te eten.