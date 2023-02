Natuurwandeling tussen kanaal en spoorweg in Beernem

Het Kanaal Gent-Brugge viert 400 jaar. Ooit een belangrijke transportader moest het in de 19de eeuw de duimen leggen voor de parallelle spoorweg die het op zijn beurt weer moest afgeven aan de snelweg E40. Wij doen ze alle drie aan in één zalige wandeling langs oude en nieuwe wijken, natuur en erfgoed.

Praktisch – Afstand: 11km. – Gratis parking: oc De Kleine Beer, C. Marichalstraat 5 in Beernem. – Wandelnetwerk Bulskampveld. – Niet geschikt voor rolstoel en kinderwagen.

De parking verlatend aan de in- en uitgang stappen we rechtdoor naar het kanaal. Hier gaan we links tot aan de wandel- en fietsbrug die het ‘oude’ deel van Beernem met het ‘nieuwe’ deel verbindt.

25 – 3 – 4 – 5 – 94: speelpark

De plannen voor het Kanaal Gent-Brugge lagen honderden jaren ter discussie tot de Tachtigjarige Oorlog tussen Spanje en Holland voor een stroomversnelling zorgde. In 1623 was het kanaal eindelijk klaar. Aan de jachthaven nemen we de trappen naar het jaagpad en stappen door tot aan de Miseriebocht (1). Op heel wat plaatsen werd het kanaal in de 19de en 20ste eeuw rechtgetrokken. De laatste plek waar dat gebeurde was hier in 1987. De Miseriebocht is nu een natuurgebied.

De mist trekt geleidelijk op en maakt plaats voor een stralend blauwe hemel. Park Kleuterweelde (2) is een groene oase binnen de wijk Turkije. Je vindt er een speelplein en, wat zowat de rode draad is door deze wandeling, verschillende picknickbanken.

94 – 95 – 96: kanjers van karpers

De Heilige Maria Moeder Godskerk werd in de jaren zestig gebouwd. Vooral de open klokkentoren valt op. Er wordt nagedacht over een nieuwe bestemming voor de kerk. We houden rechtdoor aan en stappen de prachtige Beukendreef op. Die brengt ons in een landelijker Beernem tot bij de E40. De eerste spadesteek voor dit stuk snelweg was al op 6 april 1937.

De foto’s aan visvijver ‘t Smalletje (3) naast de snelweg spreken boekdelen. Trotse vissers houden kanjers van snoeken en karpers omhoog. Tegen betaling kan je er dag en nacht vissen.

Het oude overzetbootje ligt te zieltogen op het einde van de oude kanaalarm. © MAF

96 – 97 – 98 – 99: de overzet

We blijven rechtdoor aanhouden op het Vossenpad evenwijdig aan de spoorweg die in 1838 werd aangelegd. Links strekken zich vergezichten uit over de akkers. Door een smalle tunnel komen we aan de andere kant in de wijk Gevaerts (4). Waar zich nu de keersluis bevindt, voer tot 1965 een overzet. Het oude bootje ligt te zieltogen op het einde van de oude kanaalarm.

Rechts aanhoudend komen we in de Fortstraat, genoemd naar een fort of schans die hier werd gebouwd tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Tenzij wat reliëf in het landschap is er niets meer van te zien.

99 – 1 – 2 – 3 – 25: plantjes delen

De Kallemoeiedreef vormt de grens tussen het centrum en het landelijke deel van de gemeente. De dreef is genoemd naar een vrouw die op het eilandje in de Fortstraat woonde en zich bemoeide met alle stellen die daar kwamen vrijen. Kallemoeie leeft voort als reuzin in Beernem.

Het zwembad is volop in aanbouw op sportpark Drogenbrood. Met dank aan Beernems bekendste inwoner, Sven Vanthourenhout, is hier ook een machtig cyclocrossparcours aangelegd. Het neogotische kasteel Bloemendale in de Wellingstraat is niet zo goed zichtbaar. Voor de aanleg van de sporen was het kasteeldomein dubbel zo groot. Ter hoogte van huisnummer 5 passeren we Juke’s stekjesbib (5). Het is een initiatief van de mentaal gehandicapte Justin en zijn moeder. Je ruilt er een eigen plantje voor eentje uit de bib. Prachtig initiatief toch? Terug aan het kanaal gaan we rechts om vanaf de voetgangersbrug dezelfde weg naar de parking te nemen.





Bezoektip Naast de parking is de bib van Beernem. Tijdens de openingsuren kan je er gratis de provinciale tentoonstelling Gif mo Goaze bewonderen. Ze is het resultaat van het archeologische onderzoek van een 80 kilometer lange Fluxys-aardgasleiding in 2014-2016. Er werden 200 nieuwe sites ontdekt en meer dan 170.000 vondsten bovengehaald. Een honderdtal objecten wordt in de expo getoond. www.gifmogoaze.be





Hieronder vind je de natuurwandeling in Beernem in pdf.

Natuurwandeling Beernem KW Weekend