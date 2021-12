Maximaal gezellig thuis: Elke ruimte benut

Thuis moeten blijven, kan ook een luxe zijn. Woonexpert Bart Appeltans geeft je in zijn nieuwe boek Thuiskomen inzichten en ideeën om elke ruimte in huis juist te benutten. Hij toont hoe je een beleving in huis creëert door mooi te combineren en slim in te delen. Binnen of buiten de lijntjes kleuren? Een woning mag best punch en persoonlijkheid etaleren.

Wellness

Een huis met wellnessfaciliteiten? Als je het een beetje slim speelt, kan je met eenvoudige ingrepen van je badkamer een gezellige plek maken voor ontspanning en zelfzorg. En waarin je ruimte laat om het wellnessgegeven te laten groeien. Alles begint met een juiste sfeer te creëren.

Bart Appeltans: “Grote, lichtdoorlatende gordijnen en mooie brede houten lamellen zorgen in een badkamer voor de nodige warme toetsen. Laat ruimte voor decoratieve elementen. Kleed de badkamer in zoals je de leefruimte inricht. Denk aan een zitbankje, raambekleding en durf ook te spelen met decoratieve verlichting.”





© Lenzer

Kloppend hart

In de keuken wil je liefst geen slappe compromissen maken. Want net hier tellen de vierkante meters als gemeenschappelijke noemer. Van ontbijtruimte tot ontmoetingsplek, hier worden de verhalen verteld. Een plaats waar de koffie geurt en de aperitief vaak onverwacht start. Met oog voor smaakmakende gerechten en een gezellige inrichting.

Bart Appeltans: “Denk goed na over de inrichting en indeling van je keuken en zorg ervoor dat ze de grote investering waard is.”

Er zijn verschillende invalshoeken om een keuken te benaderen.

Functioneel. Wat heeft een keuken nodig om voor jou praktisch te zijn? Wat zijn de technische vereisten, welke materialen en toestellen gebruik je graag?

Esthetisch. Welke impact wil je dat de keuken op jouw interieur heeft? Bepaalt ze de look of moet ze eerder onopvallend en tijdloos zijn?

Beleving. Gebruik je de keuken puur functioneel of mag ze ook een plek voor ontmoeting zijn?





© Liesbet Goetschalckx

Slim opdelen

Er zijn verschillende manieren om in een open leefruimte afzonderlijke plekken te creëren. Roomdividers zijn leuke en slimme oplossingen om te compartimenteren. Van houten tussenbalken tot open rekken voor boeken, planten of decoratiestukken.

Bart Appeltans: “Durf ze in het midden van de open ruimte te plaatsen of haaks tussen twee functies in. In compacte ruimtes is het ook leuk om de tafel naar de muur te brengen en met een zitbank te werken. Op die manier creëerje meer plaats.”





© Liesbet Goetschalckx

Goeienacht

Er zijn geen krachttoeren nodig om sfeer in de slaapkamer te krijgen. Oog voor detail en een goeie mix van materialen, kleuren en verhoudingen zijn hier de basis.

Bart Appeltans: “Alleen al de wand achter je bed in een toffe kleur zetten of met decoratief behangpapier afwerken, kan een groot verschil maken. Gebruik rijkelijke stoffen en laat je gaan met decoratie. De slaapkamer mag warm aanvoelen en een andere sfeer hebben dan andere ruimtes in huis. Een opgeruimde slaapkamer zorgt voor rust. Elimineer alles wat geen meerwaarde geeft aan de sfeer van je kamer, zoals plastic boxen om kleding op te bergen, rondslingerende kapstokken of een stoel vol kledingstukken.”





© Lenzer

Jonge helden

Voor kinderen is opgroeien in een creatieve kamer het leukste wat er is. Kies resoluut voor één thema en laat je daarna volledig gaan. Steek al je kinderlijke fantasieën, dromen en wensen in de inrichting van deze ruimte. Schilder patronen op de muren of decoreer ze met kaders, posters en stoffen. Ga voor leuk behangpapier in junglethema of iets anders.

Bart Appeltans: “In plaats van de volledige kamer te verven kan het al volstaan een leuke grafische vorm in de favoriete kleur van je kind op de muur aan te brengen. Ga voor een grote perfecte cirkel of trek een mooie schuine lijn van de enenaar de andere hoek van een muur.”





© Liesbet Goetschalckx

Telewerken

Als het echt moet, is thuiswerken soms niet zo evident als het lijkt. En dat weten we beter dan ooit tevoren. Ouders wedijveren met kinderen, we onderdrukken geluidsoverlast van de buren of proberen te weerstaan aan de lokroep van het opruimen in huis.

Bart Appeltans: “Als je thuiswerkt, is het een must om een aparte werkplek te creëren. Zorg voor een mooie werk-privébalans. Als je die niet kan realiseren, probeer je werkplek dan met een ‘roomdivider’ of een doorkijkboekenkast af te scheiden van de drukte. Schuifdeuren zijn ook leuk omdat je ze kan laten openstaan terwijl je doorwerkt en het contact met de medebewoners behoudt.”