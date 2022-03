Kunstwijk Montparnasse

Reisjournaliste Goedele Verrecas laat je tweewekelijks meereizen naar de mooiste architectuur, interieurs en leuke to do’s in de wereld. Deze week gaan we richting de modestad bij uitstek: Parijs.

Hôtel des Académies et des Arts staat – met zijn naam alleen al – hoog aangeschreven als nieuw en niet te missen logeeradres in Parijs. Een kleinschalig boetiekhotel met een pretentieloze esthetiek, waar elk van de twintig kamers een ode brengt aan kunstenaar- en vakmanschap.

Waar kunstenaars thuis waren

Parijs, Rive Gauche. Ergens in de artistieke wijk Montparnasse. Daar onthult Parijs zijn liefde voor schoonheid. Met een 18de-eeuws gebouw als inspirerende ontmoetingsplaats voor reizigers die kunst en design liefkozen. Hôtel des Académies et des Arts knipoogt in stijl en maturiteit naar de creatieve invloeden aanwezig tijdens de belle époque in Parijs. Montparnasse was hét artistieke centrum tijdens de jaren 1920 – les années folles – en 1930. En verwelkomde er kunstenaars als Picasso, Miró, Dali, Chagall, Duchamp en Gauguin, die samen in de wijkcafés vertoefden – waarvan er vele, zoals Le Dôme, La Rotonde en La Coupole – nog altijd bestaan.

Aangetrokken door de creatieve sfeer en goedkope huurprijzen, maakten veel kunstenaars van Montparnasse hun nieuwe thuis. Onder hen Amedeo Modigliani en Tsuguharu Foujita, die beiden in het voormalige hotelgebouw woonden. Ze behoorden tot een lange lijst van prominente kunstenaars zoals Henri Matisse, Fernard Léger en Louise Bourgeois, die de Académie de la Grande Chaumière aan de overkant van de straat bezochten.

Creatieve residentie

De renovatie en herinterpretatie van Hôtel des Académies et des Arts omvat duidelijk meer dan gewoon een plek om te slapen. Architect en medeoprichter Stéphanie Lizée heeft samen met Raphael Hugot – en hun gelijknamige interieurstudio – het gebouw doordrenkt met de authenticiteit van het hotel en kunstenaarsatelier van destijds. Van de decoratieve objecten over de kunstwerken tot de op maat gemaakte meubels, alles is uniek. Er zijn Bauhaus en art-decogeïnspireerde houten tafels en opvallende plafondschilderingen in de lobby en kamers, geschilderd door de Franse kunstenaar Franck Lebraly. Een eerbetoon aan de kubistische en surrealistische kunstenaars die toen in de buurt woonden.

Het uitzicht vanuit het hotel geeft je ongegeneerd de beste moodmaker, met kamerterrassen die het panorama over de daken van Parijs omarmen, terwijl de erkers uitkomen op de kronkelende straatjes beneden. De muren zijn met de hand gepleisterd en bezorgen een ontluikende collectie schilderijen, tekeningen en schetsen het perfecte kader om gezien te worden. Het hotel heeft ook een werkplaats waar je als gast kan tekenen of schilderen en waar ook regelmatig tentoonstellingen worden gehouden in samenwerking met de Académie de la Grande Chaumière.

Dit is zonder overdrijven een hotel waar je wil slapen als persoonlijk cadeau. Het middelpunt van expressief gelukkig zijn en een absolute traktatie van Parijs als tijdloos boeiende stad. Merci bien!

www.hoteldesacademies.fr





© GF

Sookie

Tussen Place de la Bastille en Place de la République opende in juni vorig jaar Sookie. Een dynamisch hotel én koffiebar, gevestigd in een van de historische gebouwen die Le Marais rijk is.

www.hotelsookie.com





© GF

Saint James Paris

Palais Saint James kreeg recent een succesvolle facelift door interieurontwerper Laura Gonzalez. Het hotel is gevestigd in een historisch gebouw uit 1892 en telt vijftig kamers en suites, inclusief een Guerlain-spa. Een adres van vertrouwen en ideale ontmoetingsplaats om nieuwe energie op te doen.

www.saint-james-paris.com





© Karel Balas

Saint André des Arts

La Rive Gauche is een charmante setting rijker. Hotel Saint André des Arts maakt een kleurrijke pitstop in de seventies met dertig verrassende kamers waar vintage en hedendaags maatwerk perfect blenden.

www.saintandredesarts.com