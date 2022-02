Kunst en design à volonté

Reisjournaliste Goedele Verrecas laat je tweewekelijks meereizen naar de mooiste architectuur, interieurs en leuke to do’s in de wereld. On the Go-Go.

Een tastbare levensfilosofie. Zo vertaalt bed and breakfast Suites 95 zich als vakantieplek in de uitgestrekte polders van Lissewege. Een verborgen designstay in het groen, ingericht met selectieve kunst en eindeloos inspirerende texturen en materialen. Waar de vintageverzameling van de gepassioneerde eigenaar Hans Soete ongeëvenaard tot haar recht komt.

Super-de-luxe vintage

Shortcut naar een nieuw interieur? Daar denk je zeker aan na een verblijf in Suites 95, waar de inspiratie in elk detail en meubelstuk schuilt. Met een uitgepuurd lichtspel als vormgever van de beleving. Er is meer dan één blikvanger in elke ruimte, maar de iconische én originele jarenzeventig DS600 Non Stop-sofa van De Sede bespeelt zonder twijfel elk designhart. Ooit aangekocht voor een prijs die ver weg ligt van de hedendaagse vintagewoekerprijzen fluistert Hans ons toe.

Net zoals alles in huis eigenlijk, want het verzamelen van en speuren naar mooie designobjecten heeft hij altijd al gedaan. Een verkenner pur sang. Op gevoel en met een groot hart voor het verhaal van het ambacht, de kunst en de stijlvolle designjas waarmee elk object zich etaleert. Zo strekt het tapijt van textielontwerpster Carine Boxy zich uit als een landschap onder en rond de vrijhangende 360° draaibare zwarte houthaard. Prijkt een compact en origineel Vitra-bureautafeltje tussen de rijkelijke lichtinval van de kamerhoge ramen en linnen gordijnen. En vult de woonkamer zich met kunst à volonté, inclusief een ruime aanwezigheid van onbekend groots werk en subtiele zachte kleuren.

Creatieve residentie

Een vakantiehuis met de allures van een weldoordachte galerij. Zo laat de B&B zich heerlijk ontdekken én beleven. Of het nu voor een – door Hans georganiseerde – kunstvernissage is of als gast om er te logeren. Je slaapt er in een van de twee suites met queensize bed én allebei geconnecteerd met een ruime, luxueuze badkamer. Ideaal om in alle privacy met twee of maximaal vier volwassenen te overnachten.

Zin om te koken? Er staat een volledig ingerichte keuken ter beschikking, met knappe gouden kastfronten die het binnenkomende zonlicht grandioos versterken. De eet- en leeftafel omringt zich met een bonte collectie stoelen en krijgt extra punch door de ruime collectie handgemaakte houten snijplanken en een eclectisch samengestelde serviescollectie. Hier geurt de koffie genadeloos beter dan thuis en blinkt het verse ontbijt uit in smaak. Een hartelijke start van de dag -verzorgd door de eigenaar – met verse pistolets van de warme bakker in het dorp.

Bewonderenswaardige buiten

Lissewege is geen grote naam op de reizigerskaart, maar zijn ongedwongen omringende natuurschoon, witgekalkte huizen en talrijke beelden en sculpturen pinnen interessante ontdekkingspunten. Zelf sportief en zonder excuses, want Suites 95 voorziet je van een e-bike om te fietsen doorheen de mooie polderstreek.

Het kunstenaarsdorp ligt genesteld tussen Brugge en Zeebrugge en lokt in de zomer aardig wat volk met zijn openluchtexposities en boekenmarkt. Historische verhalen ontluiken in Abdij Ter Doest – een voormalige cisterciënzerabdij – waar de imposante gotische tiendenschuur uit de 13de eeuw nog altijd te bezichtigen is. En helemaal ontspannen doe je bij terugkomst in de B&B met een verfrissende duik in de zwemvijver. Onderdeel van de privétuin van de eigenaars, maar daar trekken ze zich niets van aan. Want hier prijkt de ontvangst van hun gasten helemaal bovenaan.

Verblijf twee personen, minimum twee nachten vanaf 450 euro en verblijf vier personen, minimum twee nachten vanaf 650 euro.

www.hsplusdesign.be