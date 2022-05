Keramiek maken in Portugal

Reisjournaliste Goedele Verrecas laat je tweewekelijks meereizen naar de mooiste architectuur, interieurs en leuke to do’s in de wereld. On the Go-Go.

Voor wie zich helemaal wil onderdompelen in de huidige keramiektrend, organiseert Gaëlle Van Branteghem dit najaar The Clay Retreat in bed and breakfast Casa Paço D’Ilhas in Portugal. Een zesdaagse creatieve workshop waar je verschillende technieken leert om zelf klei te draaien en de mooiste keramiek te maken. Inclusief een culinaire verwennerij met lokale en biologische producten én een goeie portie ontspanning in het idyllische guesthouse van West-Vlamingen Jelle Rigole (haar partner) en Justin Depaepe. Gaëlle is oprichter van Gaëlle Ceramica en runt The Clay Retreat vanuit de 50 m² grote poolhousestudio. ’s Morgens krijg je er les van keramiste Silvi De Jaeger en in de namiddag kan je zelfstandig voort oefenen, het zwembad opzoeken of de mooie omgeving van Ericeira ontdekken.

Er is tijd voor geweldige surfsessies, want je logeert er vlak bij de wereldberoemde surfspot Ribeira D’Ilhas. Of je verkent misschien liever de sublieme MTB- en hiketrails of een van de wijngaarden in de buurt? Keuze genoeg, en nu al geweten, wellicht wat tijd te kort.

‘The Clay Retreat’ van maandag 10 tot zondag 16 oktober. Boeken op www.gaelleceramica.com.