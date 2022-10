Engeland, waar honden thuis zijn

Engelsen zijn dol op huisdieren. Wij namen de proef op de som en trokken met onze viervoeter mee over het Kanaal naar Kent. De administratieve verplichtingen bleken een fluitje van een cent te zijn en Jackie, onze jack russell, werd overal verwend als een prinses.

Honden zijn in Engeland overal welkom: in kleine shops, grote winkelcentra zoals McArthur Glenn in Ashford en zelfs in pubs waar de baasjes een biertje drinken, lunchen of overnachten. We namen Jackie mee naar het groene Kent en verbleven er in enkele pubs die zich als dogfriendly profileren. The New Flying Horse in Wye, op zo’n half uurtje rijden van de Kanaaltunnel, kwam er op alle fronten als de beste uit, zowel voor mens als voor dier.

Ontbijt voor de hond

In The New Flying Horse kregen we een van de vier stable rooms toegewezen. Die kamers liggen enkele meters van de eigenlijke pub, waren de vroegere stallingen en bevinden zich op het gelijkvloers. Uiteraard een pluspunt, want met een hond wil je zo weinig mogelijk trappen doen. The New Flying Horse heeft een mooie, grote tuin met eetbanken en aansluitend een grote weide waarin gespeeld mag worden en waar ook honden hun duivels kunnen ontbinden. Overal staan drinkbakken en er zijn ook enkele grote potten gevuld met hondensnoepjes.

© Peter Soete

Maar het gekste moest nog komen. Indien hun baasjes dat wensen, krijgen honden ook een warm Engels ontbijt en een warme lunch. In ons geval werd Jackie ’s morgens verwend met plakjes worst, crispy bacon en een gepocheerd ei. ’s Middags kreeg zij ook Roast of the day of rosbief overgoten met een lekkere vleessaus.

De hond mag dus ook mee op de kamer. In die kamer vind je naast boeken over honden ook lectuur over wandelingen in de omgeving. De kamer zelf is onvoorstelbaar netjes, zeker als je beseft dat niet iedere hond in een afgesloten kooi slaapt.

“Jackie werd ’s morgens verwend met plakjes worst, crispy bacon en een gepocheerd ei”

Voor hondeneigenaars is dit een absoluut topadres, want de medewerkers bekommeren zich evenveel om de hondjes als om hun baasjes. Chef Tony is bovendien zeer getalenteerd en zijn keuken is zeker een vermelding waard in de betere restaurantgidsen.

We bevinden ons hier in North Downs, een prachtig natuurgebied waar je mooie wandelingen kan maken door glooiende velden en over bospaden. De green bij de kerk van Wye is een grote, goed onderhouden grasvlakte met enkele eiken en kastanjebomen die voor de broodnodige schaduw zorgen op een zonovergoten dag. Ook hier zijn honden welkom.

© Peter Soete

Rest van het podium

In The Woolpack Inn in Chilham ontvangen ze al 600 jaar gasten en een meer Engelse pub is moeilijk te vinden. De locals staan hier dan ook iedere dag hun biertjes en ciders te drinken. Vraag wel om in een van de drie kleine huisjes aan de overkant van de pub te verblijven. Die kamers zijn niet alleen ruimer en op de begane grond, ze hebben ook een volledige afgesloten privétuin waar de hond kan rondlopen. De hond mag mee in de pub en in de (ruime) kamer die zeer proper is. De tuin kan wel beter verzorgd worden: kapotte tuintafels en tuinstoelen én terrastegels die bedekt zijn met mos dat dateert van voor corona.

Clive en Patty baten The Crown Inn in Sarre uit. Dit koppel heeft zelf vijf honden (die niet bij de pubklanten komen) en weet hoe honden en hun baasjes verwend moeten worden. Voor mens en hond zijn ook hier grote én propere kamers in een bijgebouw op de begane grond voorzien, er staan drinkbakken in de tuin én in de pub en nu en dan stopt Clive onze Jackie een snoepje toe. De pub kan wel wat opfrissingswerken gebruiken en hier moet je geen culinaire avonturen verwachten. De huisgemaakte cherry brandy-likeur maakt gelukkig veel goed.