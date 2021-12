Designstay in Damme

Reisjournaliste Goedele Verrecas laat je tweewekelijks meereizen naar de mooiste architectuur, interieurs en leuke to do’s in de wereld. On the Go-Go.

Grootse reisverhalen kleuren het mooist wanneer niet alleen het gezelschap op zijn best is, maar ook het logement verrast met een fenomenaal interieur. Haringmarkt 7 is een van die luxueuze adressen dat op de radar danst van een geweldige wishlist. Sfeer en setting? Een gerenoveerde vakantiewoning, genesteld aan het charmantste plein van Damme. Op een boogscheut van Brugge, maar met de flair en finesse van een mediterrane woning. Alles ademt hier rust, vakantie en ontspanning uit. De kleurkeuzes zijn uitgekiend natuurlijk en zacht, het textiel en de meubels geven blijk van authenticiteit en persoonlijkheid. Hier tellen de details. En met uitsluiting van enige tête-à-tête, want de gezelligheid van een framily staat voorop met een slaapmogelijkheid tot maar liefst 18 personen.

Haringmarkt 7, Damme – boeken op www.zaligaanzee.be