De trenchcoat is helemaal terug

Geen betere jas om de prille lente stijlvol in te zetten dan een trenchcoat, een evergreen die dit seizoen alomtegenwoordig is. Chic in tijdloos beige of casual in blue jeans. In effen versie of met een speelse print.

De trench is nooit echt weg geweest, maar dit seizoen is hij opvallend aanwezig. Logisch: nu duurzame mode een belangrijke topic is, wordt er meer en meer geïnvesteerd in tijdloze basics die alle trends overstijgen. In veel collecties zien we dan ook de trench in zijn zuivere vorm: in een beige tint, soms ook in kaki. Daarnaast wint de trench in denim terrein, een fenomeen dat toe te schrijven is aan het succes van de totaallook in jeans.

Genderneutraal

Een andere verklaring voor het succes van de trenchcoat, is dat hij hét genderneutrale kledingstuk bij uitstek is. Je vindt hem zowel in de mannen- als in de vrouwencollecties, niettegenstaande hij van oorsprong een militaire mantel is. De trench heeft zijn naam immers aan de loopgraven te danken, waar hij gedragen werd door de Britse officieren in de Eerste Wereldoorlog. Wie de trench uitvond, is nog altijd geen uitgemaakte zaak.

“De trench is een tijdloze basic die alle trends overstijgt”

Zowel Burberry als Aquascutum claimt de uitvinding. Beide Britse bedrijven maakten al in de 19de eeuw waterdichte kledij, waaronder jassen die beschouwd kunnen worden als de voorloper van de trenchcoat. De trenchcoat zoals hij er nu nog altijd uitziet – met de typische riem, de ruime zakken, de schouderflappen en de gespen aan de mouwen – zou dateren uit 1901 en door Thomas Burberry ontworpen zijn voor het leger.

Aquascutum was dan weer de eerste fabrikant die waterdichte overjassen en capes maakte voor vrouwen. Het was het type mantel dat veel succes had bij de zogenaamde ‘suffragettes’, de geëmancipeerde vrouwen die streden voor stemrecht. Variaties op deze androgyne mantel werden sindsdien door de jaren heen gedragen door powerwomen, van politica’s zoals Margaret Thatcher tot zakenvrouwen.

Van de film naar de catwalk

Na de oorlog brak de trenchcoat door in de mode, mede dankzij acteurs die hem droegen in kaskrakers, zoals Humphrey Bogart in Casablanca, Warren Beatty als detective Dick Tracy of Peter Sellers in de rol van inspecteur Clouseau. Het waren de influencers van hun tijd. Net zoals hun films klassiekers geworden zijn, is de trench nooit meer uit het modebeeld verdwenen. In zijn pure vorm, of in talrijke, vrije interpretaties die zowel in het straatbeeld als op de catwalk te zien zijn.