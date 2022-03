Binnenkijken in een verbouwde bel-etagewoning in Wevelgem: modern met sixties details

Stel je even een bel-etagewoning voor met een rieten dak én een indrukwekkende oprit. Dat is wat Ann-Sophie en Bert zagen toen ze hun toekomstige woning gingen bezoeken. Hun vereiste om parkeerplaats voor de deur te hebben, was meteen ingelost. Binnen zagen ze – met wat moeite – toch het potentieel doorheen het sixties interieur. Lees: kitscherige decoratie, pastel als accentkleur én veel houten lambrisering, maar ook authentieke deuren, hoge ruimtes en een visgraatparket. Ze voelden de vonk en kochten de woning. Acht jaar en twee kinderen later staat hun interieur op punt.

Ann-Sophie en Bert hadden een plan: tegen een behoorlijk tempo de kamers van hun woning uit de jaren zestig renoveren. Want behalve de ramen en de elektriciteit waren er geen grote, structurele aanpassingen nodig. “We begonnen met onze slaapkamer en de dressing. Daar knapten we de muren op en gaven ze een likje verf. De parketvloer schuurden we zodat die donkere vernis verdween en de vloer meteen fris oogde. De elektriciteit pakten we voorlopig niet aan; want dat was op korte termijn ook niet nodig”, vertelt Ann-Sophie.

Op de lange termijn

Maar naargelang de renovatie vorderde kwam er een verandering in mentaliteit. En daar had één gigantische kamer, precies een balzaal, alles mee te maken. “We wisten eerst niet welke functie die zou krijgen. Ann-Sophie kwam plots met het idee om er een gang in te maken met ingebouwde kasten en daarachter twee functionele kinderkamers in te richten. Maar dat was veel meer werk dan gedacht en ook duurder. Op dat moment kwam de switch dat kiezen voor de langere termijn veel duurzamer zou zijn”, vertelt Bert.

De authentieke elementen lieten we tot hun recht komen maar we voegden er onze eigen touch aan toe

“Kijk maar naar de badkamer”, valt Ann-Sophie in. “De douche is mooi afgesloten van de rest. Bert komt uit een gezin met vier kinderen. Een douche met wat privacy was ideaal als anderen snel hun tanden wilden poetsen in de badkamer. Dat idee hebben we meegenomen… voor de lange termijn.”

1/9 © STUDIO JPO 2/9 © Joke Couvreur 3/9 © Joke Couvreur 4/9 © Joke Couvreur 5/9 Bewoners Ann-Sophie De Ruyver en Bert Loyson. © Joke Couvreur 6/9 © Joke Couvreur 7/9 © Joke Couvreur 8/9 © STUDIO JPO 9/9 © STUDIO JPO 1/9 © STUDIO JPO 2/9 © Joke Couvreur 3/9 © Joke Couvreur 4/9 © Joke Couvreur 5/9 Bewoners Ann-Sophie De Ruyver en Bert Loyson. © Joke Couvreur 6/9 © Joke Couvreur 7/9 © Joke Couvreur 8/9 © STUDIO JPO 9/9 © STUDIO JPO © STUDIO JPO © Joke Couvreur © Joke Couvreur © Joke Couvreur Bewoners Ann-Sophie De Ruyver en Bert Loyson. © Joke Couvreur © Joke Couvreur © Joke Couvreur © STUDIO JPO © STUDIO JPO

Handige keukenkasten

Ann-Sophie en Bert hebben oog voor detail. Dat merk je in de hele woning. De authentieke elementen in de gang lieten ze tot hun recht komen maar ze voegden er hun eigen touch aan toe. “De radiatoren schilderden we zwart. In combinatie met de marmeren vensterbanken geeft dat een prachtig plaatje. De trap kreeg een update, maar we behielden de stalen, sierlijke constructie. Samen met de oorspronkelijke, gevlekte vloer en de blauwe accentmuur vormt hij een mooi geheel. Het is zalig thuiskomen”, vertelt Ann-Sophie.

In de keuken heerst gezelligheid. “De oorspronkelijke keuken was bekleed met turquoise wandtegels en had donkere houten keukenkasten. Minder ons ding, maar de indeling zat perfect met centraal de eettafel. Onze interieurarchitect, Gaëlle Vervaeke van TUS atelier, integreerde dit perfect in haar ontwerp. De grijze marmeren composiet is perfect in balans met de slijtvaste epoxy-vloer. Ze voegde er ook veel meer functionele kastruimte aan toe en maakte alles moderner. Zo hebben we enkele kasten waarvan we de deuren kunnen inschuiven. Handig in het dagelijkse gebruik en als je even wat rust nodig hebt. Dan gaan de kastdeuren gewoon dicht”, lacht Ann-Sophie. (Charline Devoldere)





Woon-ID – Ann-Sophie De Ruyver (33) en Bert Loyson (34) wonen in Wevelgem met hun twee kinderen Aloïs (4) en Cézanne (1,5). Ann-Sophie werkt als sourcing-projectmanager bij Alpro. Bert is salesingenieur bij Valcke Prefab Beton. – Oppervlakte: 2.500 m² waarvan 500 m² bewoonbare oppervlakte. – Interieurarchitect: Gaëlle Vervaeke van TUS atelier. www.tus-atelier.be