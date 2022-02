Binnenkijken in een moderne chalet in Ieper: Minimalistische parel in het groen

Wendy moest Carine eerst overtuigen om een nieuwe woning te zoeken, maar toen ze de donkere chalet zagen was het liefde op het eerste gezicht. Zo stapten ze samen in het avontuur. Toen ze er zeven jaar woonden, namen ze interieurarchitecte Gaëlle Vervaeke van TUS atelier onder de arm en zie de donkere chalet werd omgetoverd tot een minimalistische parel omgeven door groen.

Vroeger woonden Carine en Wendy boven hun restaurant in Beselare, maar Wendy vond er na lange tijd geen rust meer. “Ik kon mijn werk en privé niet meer gescheiden houden”, vertelt hij. Daarom ging hij op zoek naar een nieuwe thuis. Eentje waar rust en ruimte primeren. Carine zocht niet actief mee. Ze was eerst niet te vinden voor het idee om te verhuizen. Tot Wendy haar meenam naar een chalet in het groen. Ook zij voelde de euforie in elke vezel van haar lichaam. “Toen we door de poort reden en de chalet zagen liggen omgeven door de natuur wist ik het: dit wordt onze nieuwe thuis”, vertelt ze.

Klein maar fijn

Door de vele glaspartijen heb je een enorm ruimtegevoel in de chalet. Toch is deze woning niet groot: slechts 100 vierkante meter. “Wij zijn geen mensen die veel ruimte nodig hebben”, bekent Carine. “We houden wel van een open gevoel, iets wat onze interieurarchitecte Gaëlle perfect aanvoelde.”

De vele glaspartijen zorgen voor een enorm ruimtegevoel

“Omdat we bouwkundig niet mochten uitbreiden, kwamen Gaëlle en haar partner Jens – die architect is – met fantastische ideeën: grote ramen die het licht en het zicht naar binnen brengen, een volume bekleed met houtfineer als centrale as van de woning, een raam in het plafond van onze douche om de heel beperkte ruimte die beschikbaar was voor de badkamer volledig open te trekken…”, vertelt Carine. “Ik weet nog toen Gaëlle ons de eerste ontwerpvoorstellen toonde. Ik dacht eerst dat het een inspiratiefoto was, maar het was een render van onze chalet. Ik was in de wolken.”

1/9 Carine en Wendy: “We genieten hier van de rust en ruimte.” © Joke Couvreur 2/9 Het raam boven het aanrecht is een echte eyecatcher in de keuken. © Joke Couvreur 3/9 © Joke Couvreur 4/9 Deze chalet heeft heel wat verborgen plekken. Trek je een kastdeur open, dan weet je nooit of het opbergruimte is of een doorgang naar een andere kamer. © Social Jpo 5/9 © Social Jpo 6/9 © Social Jpo 7/9 © Social Jpo 8/9 Het raam in het plafond van de douche trekt de kleine badkamer helemaal open. © Social Jpo 9/9 © Social Jpo 1/9 Carine en Wendy: “We genieten hier van de rust en ruimte.” © Joke Couvreur 2/9 Het raam boven het aanrecht is een echte eyecatcher in de keuken. © Joke Couvreur 3/9 © Joke Couvreur 4/9 Deze chalet heeft heel wat verborgen plekken. Trek je een kastdeur open, dan weet je nooit of het opbergruimte is of een doorgang naar een andere kamer. © Social Jpo 5/9 © Social Jpo 6/9 © Social Jpo 7/9 © Social Jpo 8/9 Het raam in het plafond van de douche trekt de kleine badkamer helemaal open. © Social Jpo 9/9 © Social Jpo Carine en Wendy: “We genieten hier van de rust en ruimte.” © Joke Couvreur Het raam boven het aanrecht is een echte eyecatcher in de keuken. © Joke Couvreur © Joke Couvreur Deze chalet heeft heel wat verborgen plekken. Trek je een kastdeur open, dan weet je nooit of het opbergruimte is of een doorgang naar een andere kamer. © Social Jpo © Social Jpo © Social Jpo © Social Jpo Het raam in het plafond van de douche trekt de kleine badkamer helemaal open. © Social Jpo © Social Jpo

Uit het juiste hout

Carine en Wendy moderniseerden hun chalet, maar behielden wel het houten karakter. “Aan de buitenkant kozen we voor zwart gebeitst thermowood”, verduidelijkt Carine. “De keuken – uitgevoerd door Coopman Interieur – is een combinatie van wit laminaat en houten detaillering in de grepen. Het houten kader van het raam is ook een eyecatcher”, gaat Carine voort. “En niettegenstaande we twee koningspoedels – Aube en Celeste – hebben, kozen we toch voor parket. Zo brengen we de mooie natuur helemaal naar binnen en doen we onze chalet alle eer aan.” (Charline Devos)





Woon-ID – Carine Hoedt (53) is gastvrouw-wijnsommelier bij wijnrestaurant Merlijn in Beselare. Ze baat het restaurant samen uit met haar man Wendy Vanhecke (52), die chef-kok is. Ze hebben een dochter Esther (25), die in haar laatste jaar criminologie zit. – Oppervlakte: de bewoonbare oppervlakte is slechts 100 m² op een perceel van een halve hectare. – Type woning: een chalet. www.restomerlijn.be www.tus-atelier.be