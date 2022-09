Beleef Amsterdam op het water: van woonboot tot brugwachtershuis

Reisjournaliste Goedele Verrecas laat je tweewekelijks meereizen naar de mooiste architectuur, interieurs en leuke to do’s in de wereld. On the Go-Go.

Voormalig cruiseschip

Airbnb scoort als hotspot van verborgen logeeradressen. Een ervan is het voormalige cruiseschip Sachsen-Anhalt, dat een geweldige make-over heeft gekregen door het interieurontwerpteam van Koelhuis FRIGO. Het schip ligt aangemeerd in het Oostelijk Havengebied en is verdeeld in twee woonunits, waarvan de eigenaars de unit vooraan bewonen. De achterkant van de boot is volledig gescheiden en biedt een gezellige ruimte voor twee tot vier gasten. Het vernieuwde interieur is Dutch design en laat je de eigenzinnige maar functionele cultuur van Nederland zien. Er is een badkamer met ligbad en een geweldig buitenterras op het achterdek met een kleine houtkachel die ook dienstdoet als barbecue. Hoe goed kan het zijn?

www.airbnb.com (zoeken op 'lichte design woonboot apt. 10 min. van station')





© Mirjam Bleeker

Hotelsuites met mooi zicht

Slapen in een van de 28 brugwachtershuizen in Amsterdam? Het kan. De architecten van Space & Matter transformeerden ze een voor een tot afzonderlijke, unieke hotelkamers die samen het SWEETS hotel vormen. Ingeklemd tussen twee sluizen, midden op de Amstel, aan de Kostverlorenvaart met uitzicht op een van de oudste molens van de stad (De Otter, 1631) of aan de rand van de Hortus Botanicus? Het Urban Space Project startte in 2012 en momenteel zijn al 21 brughuizen beschikbaar om er te overnachten.

Reservering vanaf 126 euro per nacht –www.sweetshotel.amsterdam





© Ossip van Duivenbode

Spraakmakend

In het hart van de up-and-coming wijk de Houthavens ontdek je hotel Pontsteiger in het meest spraakmakende gebouw van de stad. De panoramische plafondhoge ramen zorgen voor een weergaloos uitzicht op ‘t IJ. Ideaal om de drukte van de grachtengordel te ontvluchten.

Reserveren vanaf 115 euro www.hotelpontsteiger.com