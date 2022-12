‘Winterrevue’-band in Theater Elckerlyc in Antwerpen bestaat uit drie West-Vlamingen

Tot en met zondag 15 januari kan je nog in Theater Elckerlyc in Antwerpen terecht voor ‘Winterrevue – An Evening With The Six Pack’. De liveband staat onder leiding van Thomas Vanhauwaert uit Oudenburg. Ook drumster Hélène Deklerck is een West-Vlaamse. Zij woont in Ardooie. Joshua Dellaert woont in Gent, maar zijn roots liggen in Oostende.

In deze zevende Winterrevue is Margriet Hermans special guest. Zij wordt er omringd door de cast met Dirk Van Vooren, Patrick Onzia, Helle Vanderheyden, Ianthe Tavernier en Laurenz Hoorelbeke. Producent Backstage Producties zorgt voor een heerlijke live show waarin de mooiste choreografieën, de strafste songs en de lachsalvo’s bij de sketches elkaar aan een flink tempo opvolgen. De gigantische led-wall en de nieuwe opstelling van de band zorgen voor nog meer verbinding met het publiek. De cast en ensemble, het ballet o.l.v. Laurent Flament en de live band begeleid door Thomas Vanhauwaert zetten alvast alles op alles om een schitterende live show te spelen die de sfeer, humor en schwung uitstraalt van de legendarische casinoconcerten uit de jaren ’50.

De ‘Winterrevue-band’ werd samengesteld door de muzikale leider Thomas Vanhauwaert uit Oudenburg. In ‘t verleden speelden ze wel al eens samen, maar toch nog niet in deze bezetting zoals ze nu op het podium van Theater Elckerlyc staan. De band bestaat uit: Thomas Vanhauwaert (toesten/MD – Oudenburg), Dieter Debruyne (gitaren/key2 – Antwerpen), Joshua Dellaert (basgitaar/contrabas – afkomstig uit Oostende maar woont in Gent), Hélène Deklerck (drums – Ardooie), Marie-Anne Standaert (trompet – Gent) en Loes Minnebo (trombone). Wil je de sterke live band eens aan het werk zien, dan is dat nog mogelijk tot en met zondag 15 januari. (PADI)

Tickets en info: www.backstage-producties.be