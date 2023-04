‘Red Star Line’ in Puurs: ‘Over dromers en gelovers – Groot, grootser, allergrootst…”

De première van ‘Red Star Line’ in de Studio Pop-Up in Puurs was met rood aangeduid door de hele musicalwereld. Die langverwachte première was een ervaring om nooit te vergeten. Het thema van de voorstelling was “Onze Droom Begint Vandaag”, een wijze boodschap die ons allemaal inspireerde om op de boot te springen en de Amerikaanse droom na te jagen. Drie weken later blijft het publiek maar afzakken om deze prachtige spektakelmusical bij te wonen. Studio 100 verkocht al méér dan 200.000 tickets!

De voorstelling was als een rollercoaster, een verhaal dat niet in woorden te vatten is. Groot, grootser, allergrootst? Deze drie woorden komen misschien het dichtst in de buurt van wat we daar hebben meegemaakt. Het publiek werd terug gekatapulteerd naar de jaren twintig, een tijd waarin Vlaanderen geen welvarende plek was. Geen werk, geen zekerheid en sociale chaos waren aan de orde van de dag. Het is een tijdperk dat ver van ons bed lijkt te liggen, maar toch zijn de problemen die er toen waren, nog steeds actueel.

Het verhaal van Red Star Line gaat over dromers en gelovers, mensen zoals Jan (gespeeld door Jelle Cleymans en Jonas Van Geel), die in de droom geloofden en naar New York vertrokken om succesvol te worden. Het zijn de gelukzoekers die we vandaag de dag nog steeds tegenkomen in onze maatschappij, met al zijn onrust en onzekerheid. De musical voelde als een real-life film waarin je letterlijk in de voorstelling wordt gezogen. Er waren zelfs 4D-elementen zoals wind, regen en onweer, die de ervaring nog intenser maakten. Er gebeurde zoveel om ons heen dat we twee uur lang werden meegesleurd in het verhaal. Red Star Line was een onvergetelijke ervaring die ons nog lang zal bijblijven. Het was een boodschap van hoop en geloof in de droom, die ons inspireerde om onze eigen dromen na te jagen en te geloven in de toekomst.

Red Star Line © PADI/Jens

Het verhaal

Jaarlijks maken miljoenen mensen de oversteek van Europa naar de Verenigde Staten op zoek naar een beter leven. Jan en Marie zijn een gelukkig koppel, maar het leven op de boerderij is verre van rooskleurig nu de opkomst van automatisering enkel nog grote landeigenaren kunnen betalen, terwijl kleinere landbouwbedrijven worstelen. Wanneer Jan de kans krijgt om als ingenieur in Amerika te werken, grijpt hij deze met beide handen aan en plant hij om later gevolgd te worden door Marie. De afstand en de uitdagingen van het onbekende dreigen echter hun relatie te ondermijnen. Als er zich een tragedie voltrekt in het arbeidersgezin Steyaert, besluit vader Steyaert te vluchten naar Amerika in de hoop een nieuw en anoniem leven op te bouwen. De reis over de oceaan is echter verre van veilig. Zullen alle gezinsleden veilig aankomen op hun eindbestemming…? (PADI & Mervyn)

Info en tickets: www.redstarline.nu