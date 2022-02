Ook West-Vlamingen feesten in september één week in Benidorm met bekende artiesten, met vertrek uit Oostende

Van vrijdag 23 september tot en met zondag 2 oktober kan je een tiendaagse busreis boeken naar Benidorm. Wie het wenst, kan ook naar daar reizen met het vliegtuig en dit van zaterdag 24 september tot zondag 1 oktober. Het concept is een organisatie van zanger Steve Tielens en heet ‘Vlamingen feesten in Benidorm’. Op woensdag 28 september vindt er een artiestenshow plaats in Benidorm Palace. Wie ter plaatse woont en als Vlaming toch de show wenst mee te maken, kan dat tegen de prijs van 35 euro.

Steve Tielens uit Boom glundert wanneer we met hem praten. Niet alleen omdat zijn zangcarrière het heel goed doet maar ook omdat hij met zijn eigen firma ST. Records Entertainment Group heel wat werk heeft. “Ik ben niet enkel zanger, maar ik maak ook shows en bedenk concepten”, vertelt Steve. “Het concept ‘Vlamingen feesten in Benidorm’ is een volledig nieuw project dat we ieder jaar zullen herhalen. Ik ben de bezieler ervan, terwijl ik voor de uitwerking eveneens samenwerk met het Reisbureau Staf Tours uit Lommel en met Sunny Home Spanje. Dat zijn in Spanje ook bekende mensen, die goed thuis zijn met sommige artiesten en die ook instaan dat Vlamingen die in Spanje wonen eveneens deze show mogen bijwonen.”

Ook De Romeo’s zijn van de partij. © PADI

Volgens Steve is het geen eenmalig project, maar een jaarlijks gebeuren dat nu al op heel wat bijval kan rekenen qua inschrijvingen. “We reizen met onze Vlamingen naar Benidorm om daar één week lang feest te vieren”, vertelt hij verder. “De reizigers worden vanuit allerlei hoeken van het land opgehaald met een autobus en naar Benidorm gebracht. Wie het wenst, kan ook met het vliegtuig reizen. We zorgen ter plaatse voor een leuke week vol ontspanning, waaronder op woensdag 28 september voor een artiestenshow in Benidorm Palace, een prachtige zaal die je kan vergelijken met een Moulin Rouge. Die dag zullen er veel Vlaamse artiesten optreden: De Romeo’s, Sergio, Jo Vally, Filip D’haeze en dochter Kythana, John Dennis en ikzelf. Micha Marah staat in voor de presentatie. Deze show is inbegrepen in de reis. Wie in Benidorm woont en ook de show wenst bij te wonen, betaalt 35 euro.” (PADI)

Het prijs voor het verblijf in Hotel Melia Benidorm bedraagt vanaf 750 euro per persoon en in Hotel Helios vanaf 767 euro per persoon. Beide hotels liggen op respectievelijk 10 en 20 minuten wandelafstand van Benidorm Palace. Qua autobus zijn er heel wat opstapplaatsen: Lommel, Geel, Antwerpen, Boom, Gentbrugge, Aalst, Brussel, Leuven, Neerpelt ook aan de busparking van Hotel Melinda in Oostende. Info voor deze reis kan je verkrijgen bij Reisburo Staf Tours, 011 64 51 20 – staftours@staf.be