Nieuwe, krachtige versie van ‘Les Misérables’ maakt indruk: wàt een stemmen, wàt een decor, wàt een prachtproductie!

Het Vlaamse publiek heeft er meer dan 25 jaar op moeten wachten, maar vanavond was het dan eindelijk zover: de grote terugkeer van Les Misérables in ons land! In de Antwerpse Stadsschouwburg zagen de aanwezigen een krachtige voorstelling van deze klassieker in een eigentijdse, spectaculaire versie van Cameron Mackintosh. Pers en publiek waren alvast laaiend enthousiast, de cast kreeg meteen na afloop een minutenlange staande ovatie. Ianthe Tavernier bracht de volledige zaal in vervoering tijdens haar beklijvende solonummer “Heel alleen”. Nordin De Moor overklaste door een bijzonder sterke Javert neer te zetten. Jonas Van Geel en Goele De Raedt zorgden voor de komische noot als het herbergierskoppel De Thénardiers. Wegens groot succes zijn er extra voorstellingen gepland. Er zijn momenteel al 285.000 tickets de deur uit in Vlaanderen en Nederland samen.

Gert Verhulst: “Onwaarschijnlijk hoe deze musical mij keer op keer van mijn sokken blaast, ook vanavond weer. Het legendarische verhaal en de prachtige muziek in combinatie met deze spectaculaire versie van de musical, het doet iets met mij. Ik ben ook bijzonder trots op onze ijzersterke Vlaamse cast. Zowel Jonas Van Geel, Ianthe Tavernier, Nordin De Moor als Goele De Raedt hebben zichzelf vanavond overtroffen en dit meesterwerk naar een hoger niveau gebracht.”

Nordin, Goele, Jonas en Ianthe. © PADI

Sinds de première in maart van dit jaar stond Les Misérables in vrijwel alle Nederlandse theaters voor uitverkochte zalen. De musical was 25 jaar geleden voor het eerst te zien in de Antwerpse Stadsschouwburg. Het was de eerste grote succesmusical in Vlaanderen en betekende de doorbraak van het genre bij het grote publiek. Een legendarisch, maar vooral enorm aangrijpend en tijdloos verhaal.

© PADI

Voor deze nieuwe Vlaamse productie werd een cast samengesteld met de beste namen uit de lage landen: een combinatie van sterke Nederlandse acteurs aangevuld met Vlaamse topnamen. Zo geeft Nordin De Moor in de Vlaamse versie gestalte aan inspecteur Javert en zien we Ianthe Tavernier als Eponine. Jonas Van Geel en Goele De Raedt vormen samen de Thénardiers, een herbergierskoppel met een bedenkelijke reputatie. Ook de sterkhouders uit de Nederlandse productie blijven aan boord. Zo voert Milan van Waardenburg de hoofdcast aan als Jean Valjean en zien we Channah Hewitt terug als Fantine. Voorts zullen ook Sem Gerritsma als Cosette, Michael Muyderman als haar geliefde Marius en Mark Roy Luykx als studentenleider Enjolras er bij zijn.

© PADI

Het verhaal: Frankrijk in een tijd van onrust, armoede en oneerlijkheid. Na 19 jaar gevangenschap lijkt Jean Valjean zijn vrijheid tegemoet te gaan. Javert helpt hem uit de droom en laat hem weten aan welke voorwaarden hij de rest van zijn leven moet voldoen. Om hieraan te ontsnappen verscheurt Jean Valjean zijn vrijlatingsbrief en neemt een nieuwe identiteit aan. Door de jaren heen bewijst hij een goed persoon te zijn en probeert hij zijn verleden achter zich te laten. Lukt het Jean Valjean om uit handen te blijven van de geobserdeerde Javert, die hem koste wat kost wil bestraffen voor het breken met de voorwaarden?

Momenteel speelt de voorstelling in Stadsschouwburg Antwerpen, nadien zal de voorstelling ook nog te zien zijn in Capitole Gent. Wegens overdonderend succes zijn er vandaag verlengingen aangekondigd. (PADI)

Tickets en info: www.lesmiserables.live